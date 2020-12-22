CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı, savcılığa ifade verdi; "Malum kişilerin gereksiz gündem yapmalarına gerek kalmamıştır"

Ne olmuştu? Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, AKP'nin "hukuk reformu" sözlerine ilişkin konuşurken, "Mafya liderlerini uyuşturucu kaçakçılarını serbest bırakıp düşüncü suçlularını hapsetmekten vazgeçecek misiniz? Düşünce özgürlüğünü savunacağız derseniz ben inanırım ki bunlar hukukta bir reform yapacaklar. Hakkında hüküm olmadığı halde 3.5 yıl bir insanı hapiste tutacaksın. Sen bunu yarın sabah tahliye ettirecek misin?" dedi. Kamuoyunda "Af yasası" olarak bilinen Ceza İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden tahliye olan mafya lideri Alaattin Çakıcı, grup toplantısında AKP'nin "hukuk reformu" sözlerini eleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tehdit ve hakaret içerikli bir mesaj gönderdi. Kılıçdaroğlu’na ‘ulan dürzü’ diyen Çakıcı, "Köpeklik yaptığın vatan hainleri ile Bahçeli'yi bir potaya koyarsan hayatının en büyük hatasını yaparsın, ben yaşarken ölçündeki söylemlerinin dışına çıkarsan seni bakla kazığı ile tanıştırırım. Bak Kemal Kılıçdaroğlu, sana akıllı ol diyorum” ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı'yla ilgili ilk açıklamayı sosyal medyadan yaptı. Bahçeli, Çakıcı'yla ilgili "Alaattin Çakıcı benim dava arkadaşımdır" ifadelerini kullandı. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise söz konusu tehdit ve hakaretlere, "Çakalların olduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyleyemez" diyerek yanıt verirken; Çakıcı ikinci bir açıklamayla bir kez daha tehdit savurdu. Çakıcı, yaptığı ikinci açıklamasında, "Çakal gibi uyuyup hatun gibi konuşacağına beni öldürtsene. Soruyorum, sende ve avanende o yürek var mı? Vatan hainleri ile Bahçeli'yi bir potaya koyarsan hayatının en büyük hatasını yaparsın ben yaşarken ölçündeki söylemlerinin dışına çıkarsan seni bakla kazığı ila tanıştırırım" dedi. İki mektubun ardından, AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Kılıçdaroğlu, 18 Kasım 2020 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Ankara Başsavcılığı ifadesinin alınması için Çakıcı’nın ikâmetinin bulunduğu Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına talimat göndermişti. Aradan geçen uzun süreye rağmen ifadenin alınmaması üzerine CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 21 Aralık'ta yaptığı açıklamada Ankara başsavcılığını eleştirmişti. Öztrak dün şu açıklamayı yapmıştı: “Genel Başkanımız, sarayın ufak ortağının çabalarıyla cezaevinden çıkarılan mafya bozuntusu tarafından açıkça tehdit edildi. Siyaset üzerine mafya gölgesi düştü. Sarayın ufak ortağı bunun arkasında durdu, sahiplendi. Tam bir hafta önce, ‘Savcılık, bu saldırganın ifadesini aldı mı’ diye sormuştum. Bundan bir ay önce, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir yazı yazmış. Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı yazılan hakaret ve tehdit içerikli olduğu iddia edilen yazının yayınlandığı twitter hesabının kendisine ait olup olmadığı… Herkesin gözü önünde yapılan tehditlerin, onca hakaretlerin iddiası mı olur? Savcılık başka neyi merak ediyor: Bu yazıyı kendisinin yazıp yazmadığını, yazdıysa da nerede yazdığını…Güler misin; ağlar mısın? Yahu Ankara’dan Bodrum Savcılığı’na resmi yazı yazıp, niye zahmet ettiniz? Siz bu üslupla, bu sorularla zaten niyetinizi belli etmişsiniz. Bu ülkenin ana muhalefet partisinin lideri tehdit edilince, savcılar nedense re'sen soruşturma bile açma cesaretini bulamaz. Bir de üstüne, tehdit ve hakaret savuran şahsı; bir zahmet çay içerken, kopya verdiği iki üç soruyu cevaplasın diye kibarca davet eder. Ama bu memlekette AK Parti Genel Başkanı’na, sosyal medyadan bir eleştiri yapsanız savcılık hızla resen soruşturma başlatır. Sabaha karşı evinizden yaka paça alınırsınız. Öyle savcılığa davet edilmezsiniz, derdest edilirsiniz. Yine sade vatandaşsanız davanız yıllarca yargıda bekler, adalete bir türlü ulaşamazsınız.” TIKLAYIN - Alaattin Çakıcı'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tehdit ve hakaret! TIKLAYIN - CHP'den Alaattin Çakıcı tepkisi: Cumhuriyet Savcıları mutlaka gereğini yapmalıdır TIKLAYIN - Kılıçdaroğlu'ndan Alaattin Çakıcı'nın tehdit mektubuyla ilgili ilk açıklama: Çakalların olduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyleyemez TIKLAYIN - Alaattin Çakıcı, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tehdit ve hakaretlerini sürdürüyor: Bre gafil, Bahçeli'nin adını ağzına alma! TIKLAYIN - Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı ile ilgili ilk açıklama: Alaattin Çakıcı dava arkadaşımdır!