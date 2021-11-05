CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul Valisi Yerlikaya'ya tebrik: Fakir fukaranın yanında olan bürokratlarımızın başımızın üstünde yeri var ve hep olacak!
CHP liderinin son dönemde bürokratlara yönelik yaptığı çağrılar gündemdeki yerini koruyor
05 Kasım 2021 13:16
Son dönemde bürokratlara "kanun dışı iş yapmamaları" konusunda sık sık çağrıda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, atık toplama ve ayırma işçileriyle bir araya gelen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı tebrik etti.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da atık toplama ve ayırma faaliyetlerine yönelik depo sahipleri ve atık toplayıcıları ile bir araya geldiğine yönelik bir paylaşım yaptı.
Yerlikaya'nın paylaşımını alıntılayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya'yı tebrik ederim. Fakir fukaranın yanında olan bürokratlarımızın başımızın üstünde yeri var ve hep olacak!" dedi.