CHP'li Tanrıkulu: Hekimler, uzun nöbetlere zorlanıyor, Rümeysa Şen'in ölümü hafızalardan silinmedi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, geçen yıl en az 316 sağlık çalışanının hasta ve yakınlarından şiddet gördüğünü belirterek, “Sağlık emekçileri, sağlık hizmeti vermenin büyük zorluklarının yanı sıra ekonomik sorunlarla ve sürekli şiddete maruz kalma tehlikesiyle karşı karşıyadır” dedi. Doktorların uzun nöbetlerle zorlandığını söyleyen Tanrıkulu, 2021 yılı Ekim ayında 36 saatlik nöbet sonrası kaza yapan ve hayatını kaybeden asistan doktor Rümeysa Berin Şen'in ölümünü hatırlattı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bugün yaptığı yazılı açıklamada, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemlerine dikkat çekti. Tanrıkulu’nun açıklaması şöyle:

“Sağlık emekçileri, sağlık hizmeti vermenin büyük zorluklarının yanı sıra ekonomik sorunlarla ve sürekli şiddete maruz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadırlar. Yalnızca 2020 yılında, 12 bine yakın ‘beyaz kod’ adı verilen sağlıkta şiddet olayı yaşanmıştır. 2021 yılında meydana gelen en az 190 olayda, en az 316 sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı.

Sağlık-Sen’in yaptığı çalışmaya göre; 190 şiddet olayının 146'sı hastanelerde ve özellikle acil servislerde, 13 olay aile sağlığı merkezlerinde, 31 olay saha çalışmalarında meydana geldi. 2021 yılında 92 doktor, 59 hemşire, 50 güvenlik görevlisi, 46 112 çalışanı, 69 diğer sağlık çalışanı şiddet olaylarının mağduru oldu. 124 saldırgan hakkında herhangi bir işlem yapılmazken 135 saldırgan gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Sadece 41 saldırgan tutuklanırken 3 saldırgana ise para cezası verildi.

"Rümeysa Şen'in ölümü hafızalardan silinmedi"

Covid-19 nedeniyle bugüne kadar 553 sağlık çalışanı (2022’de 10’u hekim 20, 2021’de 74’ü hekim 211, 2020’de 128’i hekim 322 kişi) yaşamını yitirmiştir. Covid-19’un meslek hastalığı sayılmamasının yanı sıra (hükümetin bütün vaatlerine karşın) ücretleri yeterli düzeye getirilmeyen ve pandemi ile ağırlaşan ekonomik krizin sonuçlarıyla zorlanan hekimler, uzun nöbetlere de zorlanmaktadır.

2021 yılı ekim ayında, 36 saat süren nöbetten çıktıktan sonra yorgunluğun etkisiyle kaza yapan Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği asistanı doktoru Rümeysa Berin Şen'in ölümü halen daha hafızalardan silinmedi.

Sağlık çalışanları için Koronavirüs'ün illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı olarak kabul edilmesi taleplerine dönemin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı’nın ‘Evde hastalananlar var, nasıl meslek hastalığı kabul edelim’ yanıtı verdiği de unutulmadı.”

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