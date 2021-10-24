36 saatlik nöbetten dönen asistan hekim trafik kazasında yaşamını yitirdi

Ankara Şehir Hastanesi’nde görevli asistan doktor Rümeysa Şen, hastanedeki 36 saatlik nöbetin ardından evine giderken trafik kazasında hayatını kaybetti.

36 saatlik nöbetin ardından hastaneden ayrılan 25 yaşındaki Rümeysa Şen'in, Gölbaşı'nda sağ şeritte park halinde bekleyen bir kamyona arkadan çarpttı.

TTB'den yapılan açıklamada, "Bugün yoğun iş yükü, gün aşırı uykusuz nöbetlerin yol açtığı çalışma koşulları sonucunda bir arkadaşımızı, bir canımızı yitirdik. Yıllardır uyardığımız asistan hekimin çalışma şartlarının düzeltilmemesinin sonucunu çok ağır bir şekilde ödedik. Ankara’da bir asistan arkadaşımız hayatını kaybetti, göz göre göre ölüme sürüklendi. Ankara Şehir Hastanesi’nde asistan olan meslektaşımız çok sayıda servisten ve görevden sorumlu olduğu nöbetinin çıkışında trafik kazası sonrası hayatını kaybetti. Kaza görüntüleri çok şey anlatıyor; ayda nöbet ertesi kullanamadan tutulan 10 nöbeti, asistana uygulanan mobbingi, stresi, hastanelerinin tüm yükünün asistanlara yüklendiğini, tükenmişliği, angarya işleri uzmanlık eğitimi alan öğrenci dışında tüm kölelik şartlarını…" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rümeysa'yı kaybettiğimiz için çok üzgünüz ama bir arkadaşımızı daha tükenmişliğe, intihara, kaza görünümlü cinayetlere vermemek için; nöbet ertesi izin hakkımızı alana, çalışma şartlarımız düzelene kadar dayanışmamızı ve mücadelemizi büyüteceğiz. 25.10.2021 Pazartesi günü saat 12.30'da tüm asistan hekimleri ülkenin dört bir yanında hastanelerde meslektaşımızı anmaya, haklarımıza sahip çıkmaya çağırıyoruz."