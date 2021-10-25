Ankara Şehir Hastanesi'nden Dr. Rümeysa Berin Şen hakkında nöbet açıklaması

Ankara Şehir Hastanesi, trafik kazasında hayatını kaybeden Rümeysa Berin Şen ile ilgili açıklama yaptı.

Asistan Doktor Rümeysa Berin Şen’in önceki gün 36 saatlik nöbetin ardından evine dönerken trafik kazasında yaşamını yitirmesi, görev yaptığı Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi önünde protesto edilirken hastaneden açıklama geldi.

Ankara Şehir Hastanesi, trafik kazasında hayatını kaybeden Rümeysa Berin Şen'in ölümüyle ilgili, "Çalışma arkadaşımızın vefatı sonrası, sosyal medyada 36 saat nöbetten dolayı olayın meydana geldiğine ilişkin iddialar üzüntümüzü daha da artırmaktadır. Dr. Rümeysa Berin Şen, cuma gecesi normal nöbetini tutmuş ve cumartesi sabah nöbet bitiminde hastaneden ayrılıp evine giderken bu acı olay meydana gelmiştir" açıklamasını yaptı.

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Hekimler eylem yaptı

Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Asistanı Doktor Rümeysa Berin Şen’in önceki gün 36 saatlik nöbetin ardından evine dönerken trafik kazasında yaşamını yitirmesi hekimleri ayağa kaldırdı.

Birçok kentte eylemler ve basın açıklamaları düzenlenirken Ankara Tabip Odası (ATO) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Asistan Hekim Kolu da Dr. Rümeysa Berrin Şen’in görev yaptığı Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi önünde “Dr. Rümeysa Berrin Şen isyanımızda yaşıyor” çağrısıyla bir anma ve basın açıklaması düzenledi. Dr. Rümeysa Şen için asistan hekim meslektaşları da iş bıraktı.

Yapılan basın açıklamasında ise “Rümeysa Şen’in gün aşırı tuttuğu yorucu nöbetlerin ardından geçirdiği kaza görüntüleri bize bunun bir kaza değil göz göre göre gelen çalışma şartlarının sebep olduğu bir cinayet olduğunu gösterdi. Hem sağlık hizmetlerinin hastanede verilen hizmetler çerçevesine indirgenmesi hem de pandemi ile mücadelenin hastane kapılarında başlaması ise sağlık emekçilerini özellikle de asistan hekimleri ağır iş yükü altında ezilerek tükenme noktasına getirdi” denildi.