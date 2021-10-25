36 saatlik nöbetin ardından trafik kazası geçiren Dr. Rümeysa Berin Şen için meslektaşlarından Sağlık Bakanlığı önünde alkışlı protesto

Ankara Şehir Hastanesi’nde görevli asistan doktor Rümeysa Şen, hastanedeki 36 saatlik nöbetin ardından evine giderken trafik kazasında hayatını kaybetti. Şen'in meslektaşları yoğun iş yükü, gün aşırı uykusuz nöbetlerin yol açtığı çalışma koşullarını Sağlık Bakanlığı önünde protesto etti.

TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ankara Şehir Hastanesi’nde iş bırakarak meslektaşlarını anmak isteyen asistan arkadaşlarımızın yanındayız, tüm ülkeden acınızı da öfkenizi de paylaşıyoruz" ifadesi kullanıldı.

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