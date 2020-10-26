CHP'li Öztrak: Fransa boykot uyguluyorsa, Türkiye'nin de buna cevap vermesi kaçınılmazdır

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız markalarına boykot çağrısında bulunması hakkında "Bu tür boykotların milletlere maliyetleri de oldukça yüksek olabiliyor. Eğer karşı taraf böyle bir boykotu uyguluyorsa Türkiye’nin de buna cevap vermesi kaçınılmazdır" yorumunu yaptı.

CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Öztrak, Fransa ile yaşanan gerilimde diplomasinin imkanlarının kullanılmasının gerektiğinin altını çizerek "Birileri elçiyi çekiyorsa o zaman siz de ne yapacağınızı düşüneceksiniz" dedi. Öztrak, Fransa ile yaşanan gerilimle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Din ve milliyetçilik aksı üzerinden dış politikayı götürmenin ülkeleri getirdiği nokta bu. Fransa'nın yaptığı iş bu. Özellikle son dönemde söyledikleri dünyadaki birçok ülke tarafından protesto ediliyor. Önce bir kere Fransa'nın Türk malları almama diye bir talebi varsa tabii ki bir mütekabiliyet içinde Türkiye de Fransa'nın mallarını almama talebinde bulunacaktır. Ama şunu söyleyeyim bu siyaset yani dini ve milliyetçilik aksı üzerinden yapılan dış siyasetin sürdürülmesi de mümkün olmuyor. Etkili olmuyor. Bir de bu tür boykotların milletlere maliyetleri de oldukça yüksek olabiliyor. Tekrar ediyorum eğer karşı taraf böyle bir boykotu uyguluyorsa Türkiye’nin de buna cevap vermesi kaçınılmazdır.

Böyle boş sözlerle, hamasetle bu işi geçiştirmek yerine diplomasinin bu tür yaptırım ve diğer imkanlarını da kullanmak lazımdır. Birileri elçiyi çekiyorsa o zaman siz de ne yapacağınızı düşüneceksiniz." (ANKA)

Ne olmuştu?

Beştepe'de gerçekleştirilen Mevlid-i Nebi Haftası açılış programında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel BaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, "Nasıl ki Fransa'da Türk markalı mal satın alınmayın diyorsa ben de şimdi buradan milletime sesleniyorum, sakın Fransız markalarını satın almayın" çağrısında bulundu.

Erdoğan bir kez daha Macron'u hedef alarak, "Fransa’nın akli noktada kontrole muhtaç olan liderinin teşvikiyle bu saldırılar yapılmaya başladı. Bu saldırılar bizzat devlet başkanı seviyesinde teşvik edilen bir politika haline gelmiştir" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Buradan sesleniyorum, siz faşistsiniz, siz Nazi'nin zincir halkalarısınız. 2. Dünya Savaşı öncesi Avrupa'daki Musevilere yönelik linç kampanyasının benzerine Müslümanlar maruz kalıyor" dedi.