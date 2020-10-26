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Erdoğan'ın "Fransa markalarına boykot" çağrısı sosyal medyada böyle karşılandı: Hermes çantası olan düşünsün, Türk malı bile alamıyoruz ki!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Nasıl ki Fransa'da Türk markalı mal satın alınmayın diyorsa ben de şimdi buradan milletime sesleniyorum, sakın Fransız markalarını satın almayın" sözleri sosyal medyada büyük ses getirdi.

26 Ekim 2020 16:30

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fransız markalarını satın almayın" çağrısı yaptı. Erdoğan'ın sözleri, sosyal medyada böyle karşılandı:

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