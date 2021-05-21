CHP'li Özgür Özel, Süleyman Soylu'ya sordu: Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi kim?

CHP Grup Başkanvekili Özel de, Soylu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi sundu.

Özel, Soylu'nun TRT Haber'de katıldığı yayında Sedat Peker ile ilgili konuşurken, Hadi Özışık ile Süleyman Özışık'ın aracılık yaptıkları iddialarıyla ilgili, "Keklemişler, ben ne yapayım. Kim keklemiş ise hesabını ondan sorsun, ayda 10 bin dolar hangi siyasetçiye gönderiyorsa ondan sorsun" ifadelerini hatırlattı. Özel, bu siyasetçinin kim olduğunun açıklanmasını, bu bilginin neden saklandığı sorusunun yanıtlanmasını talep etti.

Özel, "İçişleri Bakanı'nın bir siyasetçinin bir organize suç örgütü üyesiyle mali ilişkisini biliyor olması ancak bu konuda işlem yapmamayı tercih etmesi bir hukuk devleti görüntüsü olamaz. Türkiye'de siyasetçi ile mafya arasındaki ilişkilerin varsa üzerine gidilmesi bir siyasi ilke olması gerekirken, burada bu ilişkiyi bir bakanın bildiği ancak adım atmadığı anlaşılmaktadır" ifadesini kullandı.