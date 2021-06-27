CHP'li Karaca: Süleyman Özışık'ın OHAL Komisyonu'ndan 'ricacı' olduğu kaç kişi göreve iade edildi?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, "Süleyman Özışık OHAL Komisyonu’nun çalışmalara başladığı tarihten 22 Haziran 2021 tarihine kadar olan süreçte kaç kişi için ‘iftiraya kurban gittikleri ve görevlerine iade edilmesi’ gerekçesiyle ricada bulunmuştur, Süleyman Özışık’ın, OHAL Komisyonu’ndan 'ricacı' olduğu kaç kişi göreve tekrar iade edilmiştir?" diye sordu.

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Süleyman Özışık’ın, "Ben gerek Süleyman Soylu’ya, gerek OHAL işlemleri komisyonuna, gerek diğer mercilere masum olduğuna inandığım binlerce insanın dosyasını götürdüm. Dedim ki ‘Bu insanlar eğer masum çıkmazsa hesabını benden sorun’. Araştırmalar yapıldı, hepsinin bir iftiraya kurban gittiği ortaya çıktı ve hepsi görevlerine iade edildi" açıklaması üzerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İçişleri Bakanı Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na iki ayrı soru önergesi verdi.

ANKA Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, CHP’li Karaca önergesinde, "adil yargılanma hakkı", "masumiyet karinesi" ve "suç ve cezanın şahsiliği" gibi hukukun temel hak ve ilkelerinden KHK’lıların dosyalarının OHAL Komisyonu’nda bekletildiğini, bazı KHK’lılar için beraat kararı verildiğini anımsattı.

"OHAL Komisyonu lağvedilmeli"

Beraat kararlarına rağmen KHK’lıların işe iadelerinin ise yapılmadığını belirten Karaca, Özışık’ın "masum olduğuna inandığı" KHK’lıların iadesi için görüşme yaptığını açıklamasının detaylarını sordu. Karaca, OHAL Komisyonu’nun oyalama komisyonuna dönüştüğünü belirterek, lağvedilmesi çağrısını yineledi.

CHP’li Karaca’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Soylu’ya yönelttiği sorular şöyle:

-Süleyman Özışık OHAL Komisyonu’nun çalışmalara başladığı tarihten 22.06.2021 tarihine kadar olan süreçte kaç kişi için 'iftiraya kurban gittikleri ve görevlerine iade edilmesi' gerekçesiyle ricada bulunmuştur?

-Süleyman Özışık’ın, OHAL Komisyonu’ndan 'ricacı' olduğu kaç kişi göreve tekrar iade edilmiştir?

-OHAL Komisyonu’nda başka dosyalar için de ricacı olan kimse olmuş mudur? Olmuş ise bu 'ricacılar' kimlerdir? Söz konusu bu ricacılar, 'ricalarını' hangi iletişim kanallarını kullanarak kimlere ne şekilde iletmişlerdir?

-OHAL Komisyonunda görevli personeller, Komisyonun KHK dosyalarına bakmaya başladığı tarihten itibaren söz konusu bu ricacılarla kaç telefon görüşmesi yapmıştır?

-OHAL Komisyonu’nun iade taleplerini değerlendirme kriterleri arasında iktidara yakın kişilerin 'ricacı' olması şartı var mıdır?

-Söz konusu olaylar sonucu OHAL Komisyonu’nun lağvedilmesi planlanmakta mıdır?

-OHAL KHK’ları ile görevlerinden ihraç edilerek, çoklu hak ihlallerine uğrayan binlerce KHK’lının haklı olup olmama kriterleri Süleyman Soylu’nun arkadaşı olan Süleyman Özışık’la tanışmak olarak mı belirlenmiştir?

-Çoklu hak ihlaline uğrayan binlerce kişinin hayatı Süleyman Soylu ile Süleyman Özışık’ın keyfiyetine mi kalmıştır?

-OHAL KHK’ları nedeniyle çoklu hak ihlaline uğrayanların haklılığını iddia edebilmesi için hayatlarında en az iki Süleyman ile arkadaş olmaları mı gerekmektedir?

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