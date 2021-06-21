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Süleyman Özışık: Soylu'ya masum olduğuna inandığım binlerce insanın dosyasını götürdüm; görevlerine iade edildiler

Süleyman Özışık'ın OHAL komisyonlarına ilişkin sözleri ortaya çıktı

21 Haziran 2021 16:46

Hakkında 'aracılık' iddiaları çıkan Özışık kardeşlerden Süleyman Özışık'ın OHAL komisyonlarına ilişkin sözleri ortaya çıktı. Özışık söz konusu yayında "Süleyman Soylu'ya masum olduğuna inandığım binlerce insanın dosyasını götürdüm; görevlerine iade edildiler" ifadelerini kullanıyor. 

Özışık'ın 18 Haziran 2020'deki yayında kullandığı ifadeler dikkat çekti.

Özışık yayında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 'masum olduğuna inandığı' binlerce kişinin dosyasını götürdüğünü söyledi ve "Dedim ki; bu insanlar eğer masum çıkmazsa hesabını benden sorun. Araştırmalar yapıldı. Hepsinin bir iftiraya kurban gittiği ortaya çıktı. Hepsi görevlerine iade edildi" diye konuştu.

Özışık'ın sözleriyle ilgili Odatv'ye konuşan Yargıtay Cumhuriyet Eski Savcısı Mehmet Ruşen Gültekin "Hukukta böyle bir yol yok. OHAL komisyonları yargı makamı gibi çalışıyor. Orada yargıçlar da çalışıyor, görev yapıyor. Böyle bir yöntem yargıyı etkileyemeye teşebbüs gibi anlaşılır. İçişleri Bakanlığı siyasi bir makam OHAL komisyonu bir yargı makamı gibi çalışıyor. Bunun sınırlarını nerede çizeceğiz biz. Yani bu mahkemeye, savcılığa intikal ettiğinde de aynı şeyler mi olacak bunlarla ilgili. Bir gazetecinin işi midir bu? Değildir tabii ki bunlar etik dışı davranışlar ve sınırlarının nerede olacağı belli olmayan davranışlar" ifadelerini kullandı.

OHAL komisyonlarında yargıçların çalıştığını hatırlatan Gültekin, bu davranışların binlerce yargıç ve savcıyı töhmet altında bıraktığını söyledi.

 

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