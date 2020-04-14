CHP'li Karaca'dan Salda Gölü tepkisi: Bakan kesin korunacağını söylemişti; ya o kandırılıyor ya da o milleti kandırıyor

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki beyaz kumsalı ve turkuaz rengi suyunun güzelliğiyle ünlenen Salda Gölü'ne hafriyat kamyonlarının girmesi üzerine, "Kamyonlarla, iş makinalarıyla girdiğiniz o beyaz kumlar, tarihi 3.7 milyar yıl öncesine dayanan, canlı organizmalar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Saray'ın 'Millet Bahçesi' emrini yerine getirmek için cinayet işliyor" ifadelerini kullandı.

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"Doğal sit alanında ne inşaat yapabilirsiniz, ne kum alabilirsiniz"

Salda Gölü ile ilgili sürecini en başından beri takip ettiklerini belirten Karaca, "1. Derece Doğal Sit alanında ne inşaat yapabilirsiniz, ne kum alabilirsiniz, ne de buralara hafriyat boşaltabilirsiniz" dedi.

"Çıplak ayakla dahi basılmaması gereken o beyaz kumları, kamyon ve kepçeler kirletiyor"

Karaca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a "Geçen sene kesin korunacak hassas alan olarak ilan edeceğinizi söylediğiniz alanda, bugün kamyon ve kepçelerle binlerce canlının yaşam alanına saldırılıyor. Sayın Bakan ya sizi kandırıyorlar ya da siz bu milleti kandırıyorsunuz. Salda siz inşaat yapasınız diye değil, Koronavirüs tedbirleri gerekçesiyle ziyarete kapatıldı. Virüs sonrasında, yurttaşları bu manzarayla mı karşılamak istiyorsunuz? Çıplak ayakla dahi basılmaması gereken o beyaz kumları, kamyon ve kepçeler kirletiyor, binlerce yılda oluşan doğal ve özel kıyıları geri dönülmez şekilde yok ediyorsunuz. Derhal bu rezaleti durdurup, sorumluluklarınızı yerine getirin" çağrısını yaptı.

Salda Gölü Hakkında

Burdur’un yaklaşık 64 kilometre batısında Yeşilova ilçe sınırlarında yer alan Salda Gölü, yerel halk tarafından ‘Saldivler’ olarak da adlandırılıyor. Türkiye’nin en derin, en temiz, en berrak özelliklere sahip göllerinden olan Salda’nın deniz seviyesinden yüksekliği 1140 metre.

Yüz ölçümü 44 km² olan göl, yaz ve kış aylarında turizm hareketliğinin yoğun olduğu Antalya-Denizli Pamukkale tur güzergâhında bulunuyor.

Ormanlık tepelerle ve ovalarla çevrili tektonik bir göl olan Salda Gölü’nün derinliği bazı yerlerde 185 metreyi buluyor.

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