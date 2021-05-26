CHP'li Kaboğlu'ndan "Bunlar daha iyi günler" diyen Erdoğan'a: Sözleri, tehdit ve şiddeti  özendirici nitelik taşıyor

CHP milletvekili ve anayasa profesörü İbrahim Kaboğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize ziyaretindeki gerilime ilişkin olarak, "Yine dua et ki gelin hanıma çok ileriye gitmeden ders verdiler. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin. Orada da gerekeni yaptılar. Daha neler olacak neler. Bunlar daha iyi günler" açıklamasına tepki gösterdi.

Kaboğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Parti başkanlığı yoluyla ülkeyi yöneten kişinin grup konuşmasında Muhalefete yönelik şiddet olayları üzerine "bunlar daha iyi günler" sözleri, tehdit ve şiddeti özendirici nitelik taşımaktadır. Siyaset-mafya ilişkisi odağı haline gelen Cumhur İttifakı kaynaklı bu vb. tehditleri; demokratik hukuk devletine inançlı yurttaşların ve özellikle seçilmişlerin, hukuk devletinin inşası için mücadele sorumluluğunu yaşamsal kılmaktadır." ifadesini kullandı.

Erdoğan ne demişti?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İyi Parti grup toplantısında "Ben Rize'nin geliniyim" diyen Meral Akşener'in Rize İkizdere ilçesinde yaptığı esnaf ziyaretinde yaşananları hatırlatarak, "Yine dua et ki gelin hanıma çok ileriye gitmeden ders verdiler. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin. Orada da gerekeni yaptılar. Bunlar daha iyi günler, daha neler olacak neler..." ifadelerini kullandı.

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