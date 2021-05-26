İyi Parti'den Erdoğan'a tepki: Sayın Cumhurbaşkanı’nın ifadeleri aslında bir suç itirafıdır

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfi Türkkan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize ziyaretindeki gerilime ilişkin olarak, "Yine dua et ki gelin hanıma çok ileriye gitmeden ders verdiler. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin. Orada da gerekeni yaptılar. Daha neler olacak neler, bunlar daha iyi günler" açıklamasını yapan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi. Türkkan, "Sayın Cumhurbaşkanı’nın ifadeleri aslında bir suç itirafıdır. Saray ve şürekâsı ülke için ciddi güvenlik sorunu haline gelmiştir" dedi.

DW Türkçe’ye konuşan Türkkan, “Sayın Cumhurbaşkanı’nın ifadeleri aslında bir suç itirafıdır. Sayın Cumhurbaşkanı bugün TBMM kürsüsünden kendi suçunu itiraf etmiştir. İfadelerinde şantaj, tehdit, azmettirme var. Kiminle yaptı. Orada gönderdiği çapulcu, çetecilerle yaptırdı. ‘Türkiye’yi çetecilerin elinden kurtaracağım’ diyen adamın çetelerin ağzıyla konuşması nasıl mümkün olabilir?” diye sordu.

Türkkan şu ifadeleri kullandı:

“Siz hem çetecilerin ağzıyla konuşacaksınız, çetecileri azmettireceksiniz, sonra biz çetelerden temizleyeceksiniz. Hadi oradan be. Bu memlekette, 81 vilayetin hepsine birden biz gideriz. Kim varsa hepsini de göndersin. Bu işler öyle tehdit etmekle, şantajla olmaz. Bir Cumhurbaşkanı’na bu ifadeler yakışıyor mu? Hangi demokrasiyle yönetilen ülkede mümkün? Saray ve şürekâsı ülke için ciddi güvenlik sorunu haline gelmiştir. Bu ülke Saray ve şürekâsından kurtulmazsa aynı Venezuela gibi bir hale gelir. Bir an önce erken seçim yapılmalı. Sadece bu bile erken seçim yapılması için çok önemli bir gerekçe."

Erdoğan ne demişti?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İyi Parti grup toplantısında "Ben Rize'nin geliniyim" diyen Meral Akşener'in Rize İkizdere ilçesinde yaptığı esnaf ziyaretinde yaşananları hatırlatarak, "Yine dua et ki gelin hanıma çok ileriye gitmeden ders verdiler. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin. Orada da gerekeni yaptılar. Daha neler olacak neler..." ifadelerini kullandı.

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