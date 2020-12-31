CHP'li Girgin'den Sıddık Gültekin'in, "Ailesini rahat bırak, dedi" iddiasına yanıt: Tutarsız açıklamalar devam edecek gibi görünüyor

T24 Haber Merkezi

Cemal Metin Avcı’nın eziyet ederek öldürdüğü üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cinayetiyle ilgili ortaya atılan “davadan vazgeç telefonu" iddiası yeni bir boyut kazandı. CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin’in Pınar Gültekin’in babası Sıddık Gültekin’i telefonla arayarak, “Gel sen davandan vazgeç. Zaten kamu davası devam edecek” dediği iddia edilmişti. Bugün yeni bir açıklamada bulunan baba Gültekin, CHP’li Girgin’in kendisine, “Davadan vazgeç” demediğini ancak “Ailesini rahat bırak” dediğini iddia etti. Söz konusu yeni iddiaya yanıt veren CHP’li Girgin, "Reddediyorum, asla ve kat'a böyle bir diyalog olmamıştır" dedi.

Baba Gültekin’in bugünkü iddialarına ilişkin T24’e konuşan Girgin, "Her iki ifadeyi yan yana koyduğumuzda iki ifade arasında dağlar kadar fark var. Ortada bir çelişki ve tutarsızlık söz konusu. Ancak ben aileyi rahat bırak diye bir ifade de kullanmadım. Kimse kızını yeni defnetmiş acılı bir babaya böyle bir şey söylemez , imada dahi bulunmaz. Benim de bu minvalde en ufak bir cümlem olmadı. Tekrar ediyorum, cenazenin ertesi günü arayıp sadece taziye ve üzüntü dileklerimi ilettim. Bir daha baba ile görüşmedim. Telefon kayıtları ortada. Anlaşılan tutarsız açıklamalar devam edecek gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.

Baba Sıddık Gültekin'i arayarak "Ailesini rahat bırak" dediği iddiasını yalanlayan Süleyman Girgin, "Bu iddialar asılsızdır, reddediyorum. Asla ve kat'a böyle bir diyaloğum olmamıştır" diye konuştu.

Neler yaşandı?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz günü kaybolmuştu. Yapılan çalışmalar sonucunda genç kızın eski sevgilisi Cemal Metin Avcı gözaltına alındı. Avcı, Pınar Gültekin'i çıkan kavgada boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etmişti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Gültekin'in kısmen yanmış cesedine ulaşılmıştı.

Pınar Gültekin cinayetinden aylar sonra Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge, 27 Aralık 2020 günü kaleme aldığı yazısıyla yeni bir tartışma başlattı. Çekirge, ismini vermediği bir CHP Muğla Milletvekili'nin Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'i arayarak davadan vazgeçmesi talebinde bulunduğunu ileri sürdü.

Söz konusu iddia CHP’yi de hareketlendirdi. İlk açıklama CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’den geldi. Özel, "Böyle bir şey varsa parti olarak buna göz yummayız" açıklamasını yaptı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da söz konusu iddialarla ilgili, “CHP'yi tartıştırmak istiyorlar, bu tuzağa düşmeyeceğiz” diyerek, diyen Kılıçdaroğlu, "İddiayı ispat etsinler. HTS kayıtlarını istedim" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge'ye yazılı açıklama gönderen CHP’li Girgin, ilk olarak şu açıklamada bulundu:

"Pınar Gültekin cinayetine ilişkin yazınızı herkes gibi dehşetle okudum ve ürperdim. Yazıda bir Muğla milletvekilinin işaret ediliyor olması nedeniyle zan altında kalan 4 Muğla milletvekili olarak hızla görüntülü bir görüşmeyle bir araya geldik. Yazıyı değerlendirdik. Diğer 3 Muğla milletvekili arkadaşım davayla ilgilendiklerini ancak aileyle hiçbir zaman bir görüşme yapmadıklarını ifade ettiler. Yazınıza konu olan Pınar Gültekin’in babası Sıddık Gültekin’e taziye telefonu açan tek milletvekili olarak konuya açıklık getirmesi gerekenin ben olduğum kanaatine vardım. "Ben, 22 Temmuz’da cenazenin Bitlis’in Hizan ilçesinde defnedilmesinin ardından 23 Temmuz günü saat 18.57 civarında cep telefonumdan kendisiyle 1-1.5 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdim. Görüşmede yalnızca taziye dileklerimi ve olaydan duyduğum üzüntüyü ilettim. Yazıda bahsi geçen ifadeleri kullanmam mümkün değildir.”

Ardından Girgin, basın mensuplarıyla HTS kayıtları ve danışmanlarıyla yaptığı konuşmaları paylaştı.

Bugün Milliyet gazetesinde çıkan haber ile tartışmalar yeni bir boyut kazandı. Baba Sıddık Gültekin, onu arayan kişinin Süleyman Girgin olduğunu işaret ederek “davadan vazgeç” demedi, “ailesini rahat bırak” dedi iddiasında bulundu. Baba Gültekin'in Milliyet'te yer alan söz konusu açıklaması şöyle:

"Açıklayacağım kimin bana söylediğini. Zaten kendini açıklıyor. Madem ki telefon açmışsın 1,5-2 dakika konuşmuşsun, doğrudur, zaten biz az ve öz konuştuk. Ben o kelimeyi duyunca beynimden vurulmuşa döndüm. Bana demedi ‘davandan vazgeç’. Bana dedi ki; ‘ailesini rahat bırak’. Bizim Doğu ve Güneydoğu’da eskiden kalma ‘kan davaları’ var. Bunlar da tutuşmuşlar. Bu da galiba iyi niyetinden dolayı aracı olmaya çalıştı ama eline yüzüne bulaştırdı."

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