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Politika

CHP'li Girgin'den 'Pınar Gültekin' açıklaması: HTS kayıtlarını çıkarıyoruz, babasıyla sadece 1,5 dakika başsağlığı için konuştum

29 Aralık 2020 15:00

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesi olayının ardından CHP'li bir milletvekilinin baba Sıddık Gültekin'i telefonla arayarak "davadan vazgeç" dediği iddialarına ilişkin, "Cenazenin ertesi günü baba Sıddık Gültekin ile yapılan tek bir aramam var. Bu görüşme kaydı da bir buçuk dakika. Orada da başsağlığı diledim. Başka da aramam yoktur16 Temmuz'dan bu tarihe kadar olan HTS kayıtlarını çıkarıyoruz" dedi.

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