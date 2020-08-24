CHP'li Faik Öztrak: Bu ucuz dolarlar kimlere satıldı?

"Erdoğan iki gün önceden müjde randevusu verdi. Beklenti yaratıldı 7.40 kuruşa yakın seyreden dolar 7.30 kuruşa düştü. Açıklamadan önce 7.21 kuruşa gerilemişti. Açıklamanın akşamında 7.35 kuruşa dayandı. Kamu bankalarının önemli miktarda döviz sattığını biliyoruz. Birileri ucuz dövizleri kapatmaya başlamış. Bu ucuz dolarlar kimlere satıldı? Müjdenin enerjiyle ilgili olduğunu kimler biliyordu? Enerji hisseleri üç gün boyunca tavan yaptı. Karadeniz’de doğal gaz bulunduğunun açıklanmasının ardından tepe taklak aşağı düştü.

"Kim müjdenin ne olduğunu öğrenip pozisyon aldı? Birkaç gün içinde kimler milyonlarına milyon kattı? Saray’ın beslemeleri bu konunun neresinde? SPK inceleme başlatmaz ve kamuoyuyla paylaşmazsa o da bu suça ortaktır. Bunun hesabı bugün sorulmazsa bizim iktidarımızda sorulacaktır.

"Damat atıcılıkta kayınpederini geçer"

"Bulunduğu söylenen gaz rezervi sosyete damat güzellemesine döndürüldü. Havuz medyasına talimat verilmiş, damat güzelliyorlar. Damat, Türkiye için eksen değişikliği yaratacağını söyleyerek gaz vermede geri kalmıyor. Bu damat yakında atıcılıkta kayınpederini geçer. 60 milyar dolarlık rezervi ertti bu damat. Rezervin 65 milyar dolar olduğunu ifade etti Enerji Bakanı. Türkiye 65 milyar dolarla mı eksen değişikliği yaşayacak? Türkiye dışarıya 455 milyar 756 milyon dolar ödedi.

"18 yılda doğal gazda yaptıkları al ya da öde anlaşmalarını güncelleyerek yapmalılar. Türk Akım projesini yaptırdılar. Putin boruları bizim topraklarımıza döşedi indirimi Bulgaristan’a yaptı.

"Ayasofya açılışında bin kişiyi bir araya getiren, 15 Temmuz’u 3 bin kişilik etkinlikle ananlar 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda vakaların zirve yaptığı dönemdeki tedbirlere geri dönüldü. Ne oldu milli bayram alerjiniz mi tuttu?"