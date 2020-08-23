İsmail Saymaz: Ayasofya ibadete açılırken zararsız görülen Koronavirüs, Zafer Bayramı’nda mı vatandaşa bulaşıcı hale geliyor?

İçişleri Bakanlığı'nın 'pandemi' gerekçesiyle 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine kısıtlamalar getirmesine akademisyenler ve gazeteciler tepki gösterdi.

Sosyal medyadaki tepki paylaşımlarında, gerekçe olarak sunulan 'pandemi'nin Ayasofya ibadete açılırken, sınavlarda ve turizm merkezlerinde önemsenmemesi üzerinde duruldu.

Gazeteci İsmail Saymaz, ''Ayasofya ibadete açılırken zararsız görülen Koronavirüs, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda mı vatandaşa bulaşıcı hale geliyor?'' şeklinde bir soruyla tepki gösterdi.

Şarkıcı Atilla Taş ise, ''Bırakın palavrayı da, adam gibi gerçeği söyleyin. Milli bayramlar hastalık ya da güvenlik sorunu falan değil, sadece size alerji yapıyor! 'Yaşasın 30 Ağustos!'' dedi.

Eski CHP Milletveki Barış Yarkadaş, Ayasofya'nın açılışı için binlerce insanın İstanbul'a taşınıp vaka sayısında patlamaya yol açıldığını söyleyerek, ''Binlerce insana virüs bulaştırdınız. Şimdi ise salgının arkasına saklanıp 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yasaklıyorsunuz. Çıkın mertçe konuşun; yaptıklarınızı da unutmayın ama...'' şeklinde bir paylaşım yaptı.

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer, ''30 Ağustos etkinlikleri pandemi nedeniyle yasaklanmış. Anlaşılan Covid-19’un Atatürk’e ve kuruluş değerlerimize büyük bir hıncı var; sınavlarda, turizm merkezlerinde, cami açılışlarında bulaşmaya cesaret edemeyen virüs, milli bayramlarımızı burnumuzdan getirmeye adeta ant içmiş'' ifadelerini kullandı.

Gazeteci Uğur Dündar da, ''30 Ağustos'u kutlamak yasaklanamaz!'' diyerek, ''Çünkü biz aldığımız her hür nefeste Allah'a şükrediyor ve 30 Ağustos'u kutlamış oluyoruz. Çünkü o hür nefesleri, bağımsız bir millet olmamızı sağlayan muhteşem 30 Ağustos Zaferine, yani Başkomutan Gazi Mustafa Kemal ve askerlerine borçluyuz!'' diye yazdı.

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