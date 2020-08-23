İçişleri Bakanlığı valiliklere genelge gönderdi; 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri ‘pandemi’ gerekçesiyle kısıtlama getirildi

Bu çerçevede Covid 19 salgını ile mücadele süreci başladığı andan itibaren diğer dini ve resmi bayramlarda olduğu gibi bayram kutlamalarında kamu görevlileri başta olmak üzere vatandaşlarımızın fiziki mesafe kurallarına aykırılık oluşturacak şekilde kalabalıklara neden olunmaması için bazı tedbirler alınması ve çeşitli kısıtlamalara gidilmesi Valiliklerimizden istenilmektedir.