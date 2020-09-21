CHP'li Faik Öztrak: Sarayın bekçisi almış eline ipini, Türk Tabipleri Birliği’ni linç etmeye uğraşıyor

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türk Tabipler Birliği'nin kapatılması yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi. Öztrak, "Sarayın bekçisi de almış eline ipini, “Asalım da asalım” diye, Türk Tabipleri Birliği’ni linç etmeye uğraşıyor. Tüm dünya salgınla mücadele ediyor. Bunlar ise salgınla mücadele eden doktorlarımızla mücadele ediyor. Bu nasıl bir akıldır?" ifadelerini kullandı.

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası açıklama yapan Öztrak, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Koronavirüs vaka sayılarında çelişkiler olduğunu savundu. Öztrak, eylü ayının ilk günlerine göre ağır hasta sayısının yüzde 35 arttığına dikkat çekerek "Yoğun bakım doluluk oranımız nasıl düşüyor?" diye sordu.

Sağlık Bakanlığı'nın yeni bir veri akış stratejisi oluşturması belirten Öztrak, şunları söyledi:

"Ağır hasta sayısı yüzde 35 artarken, yoğun bakım doluluk oranımız nasıl düşüyor?"

"Salgınla ilgili açıklanan verilerin bir kısmı artık açıklanmazken, verilerde matematikle açıklamakta güçlük çektiğimiz bazı hususlar da dikkati çekiyor. Yoğun bakım ve entübe edilen hasta sayıları nedense artık açıklanmıyor. Eylülün ilk günlerinde Sayın Bakan, 'Yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 68' demişti. O günlerde ağır hasta sayımız ise 1.076 idi. Bugün ağır hasta sayımız 1.456. Ve Sağlık Bakanı /Yoğun bakımda doluluk oranımız yüzde 66/ diyor. Çok kısa sürede ağır hasta sayısı yüzde 35 artarken, yoğun bakım doluluk oranımız nasıl düşüyor?

"Mevcut doluluk oranlarıyla kış aylarında ne yapacağız?"

"Yine bu yüzde 66 doluluk oranı, sadece yetişkin yoğun bakım yatak sayılarını mı kapsıyor? Yoksa yeni doğan yoğun bakım yatak sayıları da bu hesaba dâhil ediliyor mu? Türkiye’de yoğun bakım yatak sayılarının yaklaşık üçte biri yeni doğan bebekler için. Salgınla mücadelede, yeni doğan yoğun bakım odaları kullanılamayacağına göre, mevcut doluluk oranlarıyla kış aylarında ne yapacağız? Bu ve buna benzer soruların açıklığa kavuşturulması gerekiyor.

"Sarayın bekçisi de almış eline ipini, Türk Tabipleri Birliği’ni linç etmeye uğraşıyor"

"Tavsiyemiz yeni bir veri akış stratejisi oluşturulmasıdır. Bu verilerin bilimsel çalışmalara ve kamuoyu denetimine açık olmasıdır. Salgınla mücadelede ciddiyeti artırmamız gerektiği çok açık. Ama bakıyoruz, ülkeyi yöneten saray koalisyonu bu ciddiyetten çok uzak. Saray koalisyonun başı, salgın nedeniyle sadece halkı suçlarken, sarayın bekçisi de almış eline ipini, “Asalım da asalım” diye, Türk Tabipleri Birliği’ni linç etmeye uğraşıyor. Tüm dünya salgınla mücadele ediyor. Bunlar ise salgınla mücadele eden doktorlarımızla mücadele ediyor. Bu nasıl bir akıldır? Bu nasıl bir mantıktır?"