T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türk Tabipleri Birliği: Yönetemiyorsunuz, tükeniyoruz; sözümüzün arkasında, görevimizin başındayız

Bahçeli, TTB'yi hedef alarak, "Derhal kapatılmalı" demişti

17 Eylül 2020 23:44

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hedef alarak "derhal kapatılmalı" dediği Türk Tabipler Birliği, yaptığı yazılı açıklama ile 'siyah kurdele' tüm Türkiye'yi gezdiğini ve yaşamını yitiren sağlık çalışanları için tüm sağlık kuruluşlarında saygı duruşu gerçekleştiğini söyledi. TTB'den yapılan açıklamada, "Yetkililere #YönetemiyorsunuzTükeniyoruz çığlığımızı hatırlatmak, tüm yurttaşlarımıza da 'sözümüzün arkasında görevimizin başında' olduğumuzu söylemek isteriz" denildi.

ETİKETLER

ttbtürk tabipleri birliğidevlet bahçeli
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24