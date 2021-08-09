CHP’li Emir’den tweetini silen Orman Genel Müdürlüğü’ne: 1.5 milyar TL'lik kaynak nerede, ormanlar kül olduktan sonra mı harcayacaksınız?

CHP milletvekili Murat Emir, "Hava ve kara araçları için 1,5 milyar TL bütçe ayrıldı" tweetini silen Orman Genel Müdürlüğü'ne, "1.5 milyar TL'lik kaynak nerede, ormanlar kül olduktan sonra mı harcayacaksınız?" diye sordu.

Emir Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "OGM, iddialarımızla ilgili bu tweeti attı ve yangınla mücadele için 1.5 milyar TL ayrıldığını, yıl sonuna kadar harcanacağını söyledi. Hemen peşine de sildi. 1- 1.5 milyar TL'lik kaynak nerede? 2- Ormanlar kül olduktan sonra mı harcayacaksınız? 3- Tweeti neden sildiniz?" ifadesini kullandı.

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