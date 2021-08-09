CHP'li Emir: OGM Ormanspor'da oyunculara verilen ücret neden açıklanmıyor

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) Ormanspor kadın ve erkek basketbol takımına 40 milyon TL bütçe ayırdığını ve sporculara ödenen ücretlerin açıklanmadığını söyledi.

CHP'li Emir, kadın ve erkek basketbol takımlarına 40 milyon TL bütçe ayıran Ormanspor'un durumunu Meclis gündemine taşıdı. 10 yıldır takımda oynayan ve bir yöneticinin oğlu olan basketbolcunun ücretini soran Emir, yaş ortalaması 26.5 olan kadın basketbol takımının üç yıldır sözleşme imzaladığı 42 yaşındaki Nilay Kartaltepe için de "Bu sporcu bakan eşine olan yakınlığından dolayı mı takımda tutuluyor” dedi.

40 milyon TL bütçe

Orman Genel Müdürlüğü'nün yangınlara karşı ayırdığı bütçe 190 milyon TL iken, başkanlığını Orman Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aybal'ın yaptığı Ormanspor'un bütçesi ise 40 milyon TL. Emir sözlerine şöyle devam etti:

“Kulüp yöneticilerinden Akın Alemdar’ın oğlu Mert Alemdar, ilk lisansını 2011 yılında Orman Spor’dan almış ve 10 yıldır takımda oynamaya devam ediyor. İstatistikler ise bize Mert Alemdar’ın maçlarda çok fazla süre almadığını gösteriyor. Buna rağmen geçen yıl Süper Lig kadrosunda yine yer almış. Kulüp, oyuncularla yapılan sözleşme ücretlerini ise açıklamıyor. Kamu kaynağı kullanan bir kulüp oyuncularla yapılan sözleşme ücretlerini neden açıklamaz?”

"Bakanın eşi ile yakın arkadaş"