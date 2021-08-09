Orman Genel Müdürlüğü, "Hava ve kara araçları için 1,5 milyar TL bütçe ayrıldı" tweetini sildi

Orman Genel Müdürlüğü, "OGM 2021 yılı orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yangın mevsiminin başlamasıyla çalıştırılmaya başlanan hava ve kara araçları için toplam 1,5 milyar TL bütçe ayrılmış olup yıl sonuna kadar harcama yapılacaktır." açıklamasının yer aldığı tweetini sildi.

Silinen tweette CHP milletvekili Murat Emir'in Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) Ormanspor kadın ve erkek basketbol takımına 40 milyon TL bütçe ayırdığı iddiasına, "Ormanspor için iddia edilen 40 milyon lira rakamı gerçeği yansıtmamaktadır" yanıtını verilmişti.

Tweette şu ifadeler kullanılmıştı:

"Ormanspor için iddia edilen 40 milyon lira rakamı gerçeği yansıtmamaktadır. Spor yatırımlarımız kurumumuzun döner sermaye bütçesinden karşılanmakta olup 2 süper lig takımı ve bölge müdürlüklerimiz kanalıyla Türkiye çapında destek verdiğimiz amatör takımlara ayırdığımız bütçemiz 15 milyon liradır. Dolayısıyla haberde ortaya atılan iddialar gerçeklikten uzaktır.

Orman Genel Müdürlüğü 2021 yılı yatırım programında helikopter alımı projesine gösterilen 1000 lira ‘iz ödenek’ olup muhasebesel bir terimdir. Projenin halen devam eden bir proje olduğunu göstermek amaçlıdır.

OGM 2021 yılı orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yangın mevsiminin başlamasıyla çalıştırılmaya başlanan hava ve kara araçları için toplam 1,5 milyar TL bütçe ayrılmış olup yıl sonuna kadar harcama yapılacaktır."

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