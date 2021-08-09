Orman Genel Müdürlüğü: Hava ve kara araçları için 1,5 milyar TL bütçe ayrıldı

Orman Genel Müdürlüğü, 2021 yılı orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yangın mevsiminin başlamasıyla çalıştırılmaya başlanan hava ve kara araçları için toplam 1,5 milyar TL bütçe ayrıldığını duyurdu. CHP milletvekili Murat Emir'in Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) Ormanspor kadın ve erkek basketbol takımına 40 milyon TL bütçe ayırdığı iddiasına ilişkin olarak, "Ormanspor için iddia edilen 40 milyon lira rakamı gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasını yaptı.

OGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Spor yatırımlarımız kurumumuzun döner sermaye bütçesinden karşılanmakta olup 2 süper lig takımı ve bölge müdürlüklerimiz kanalıyla Türkiye çapında destek verdiğimiz amatör takımlara ayırdığımız bütçemiz 15 milyon liradır. Dolayısıyla haberde ortaya atılan iddialar gerçeklikten uzaktır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada şunları kaydetti:

Orman Genel Müdürlüğü 2021 yılı yatırım programında helikopter alımı projesine gösterilen 1000 lira ‘iz ödenek’ olup muhasebesel bir terimdir. Projenin halen devam eden bir proje olduğunu göstermek amaçlıdır.

"2021 yılı orman yangınlarıyla mücadele kapsamında toplam 1,5 milyar TL ayrıldı"

OGM 2021 yılı orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yangın mevsiminin başlamasıyla çalıştırılmaya başlanan hava ve kara araçları için toplam 1,5 milyar TL bütçe ayrılmış olup yıl sonuna kadar harcama yapılacaktır.

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