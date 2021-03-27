CHP'li Emir'den Bakan Koca'ya "aşı teslimatı" tepkisi: Hangisine inanacağız?

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Biontech'in Türkiye'ye gelen aşılar için teslimat tarihini 24 ve 25 Mart olarak belirttiğini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ise teslim alma tarihini 23 ve 24 Mart olarak açıkladığını belirterek, "Hangisine inanacağız?" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Koronavirüs'e karşı geliştirilen Biontech aşısının Türkiye’ye gelişiyle ilgili "çelişkili açıklama" yaptığını savundu.

CHP’li Emir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bakan yine üst perdeden konuşmuş. 1.5 milyon Biontec aşısı iddiamızın üzerinde durmaya değmezmiş ama Fatih Altaylı yazınca başkaymış. Biontec aşıları 24 ve 25 Mart’ta ulaştırdık, Bakan 23 ve 24 Mart’ta teslim aldık diyor. Hangisine inanacağız?” dedi.

CHP’li Emir, Bakan Koca’nın aşı tarihini farklı açıklamasını “Çelişki yumağı” diye değerlendirdi.

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