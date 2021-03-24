Sağlık Bakanı Koca'dan BioNTech açıklaması: 1,4 milyon doz kullanıma hazır aşı ülkemize ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ABD-Alman ortaklığı Pfizer-BioNTech aşısının 1,4 milyon dozunun Türkiye'ye ulaştığını duyururken, "Güvenlik testleri yapılıyor ve önümüzdeki hafta sırası gelen vatandaşlarımıza uygulanacak" dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Koca, 1,4 milyon doz BioNTech aşısının kullanıma hazır şekilde Türkiye'ue ulaştığını duyurdu. Aşının testlerinin devam ettiğini belirten Koca, "Önümüzdeki hafta sırası gelen vatandaşlarımıza uygulanacak" ifadesini kullandı.

"Önümüzdeki hafta sırası gelen vatandaşlarımıza uygulanacak"

Koca, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Biontech aşısı geçen hafta 5.800 doz test edilmek üzere ülkemize ulaştı. Dün ise yaklaşık 750 bin doz aşı teslim aldık. Testler ve klinik araştırma dışında ilk kez Biontech aşısı geldi. Güvenlik testleri yapılıyor ve önümüzdeki hafta sırası gelen vatandaşlarımıza uygulanacak.

"Bugün ayrıca 700 bin dozdan fazla Biontech aşısı daha ülkemize ulaştı. Böylece yaklaşık 1.4 milyon doz kullanıma hazır aşı ulaşmış oldu. Bu aşı ülkemizde ilk defa kullanılacak. Aşı, saklama koşulları uygun olan her merkezimizde uygulanacak."