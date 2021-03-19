Bloomberg, AB'nin Türkiye'ye 1.5 milyon doz aşı ihraç ettiğini gösteren tablo paylaştı; CHP'li Emir, Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama istedi

Bloomberg'in Avrupa Birliği belgelerine dayandırarak hazırladığı tabloda, AB'nin şu ana kadar 41.6 milyon doz Koronavirüs aşısı ihraç ettiği belirtilirken, aşı ihraç edilen ülkeler listesinde 1.4 milyonla Türkiye'nin de yer aldığı görüldü. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, konuya ilişkin yazdığı tweette "Haber doğruysa Pfizer aşısı çoktan gelmiş ve el altından kullanılıyor olabilir" diyerek Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama istedi.

Emir, Twitter hesabından Bloomberg'in Avrupa Birliği belgeleri üzerinden hazırladığı bir tabloyu paylaştı. Tabloda AB ülkelerinin toplam 41.6 milyon doz Koronavirüs aşısı ihraç ettiği belirtildi. Türkiye de tabloda 1.4 milyon doz aşıyla yer aldı.

Tablo, 15 Mart itibariyle toplam ihraç edilmiş dozları gösteriyor

Tabloyu paylaşan Emir, Twitter'dan şunları ifadeleri kullandı:

"Bloomberg’in haberine göre AB’den Türkiye’ye 1.5 milyon doz aşı ihraç edilmiş görünüyor. Haber doğruysa Pfizer aşısı çoktan gelmiş ve el altından kullanılıyor olabilir. Artık açıklama yapmayacağım diyerek bizi yabancı ajanslara muhtaç eden bakandan acil açıklama bekliyoruz."