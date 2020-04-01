CHP'li belediyelerin bağış toplaması engellenmişti; Barış Yarkadaş AKP'li Şanlıurfa Belediyesi'nin bağış topladığı belgeyi paylaştı

Eski CHP Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, İçişleri Bakanlığı kararıyla CHP'li belediyelerin Koronavirüs'le mücadele kapsamında bağış toplamasına ambargo konulmasının ardından AKP'li Şanlıurfa Belediyesi'nin bağış topladığını gösteren bir belge yayımladı.

Yarkadaş'ın paylaştığı belgede, AKP'li Şanlıurfa Belediyesi'nin Urfa Sanayici ve İş İnsanları Derneği'ne gönderdiği mektupta 5933 saylı kanun gereği kabul edecekleri yazıyor.

Yarkadaş ise "CHP'li belediyelerin topladığı bağışlar yasaya uygundur" diyerek sosyal medya hesabı Twitter'dan şu paylaşımı yaptı:

"Bu belge elime az önce geçti. AKP'li Şanlıurfa Belediyesi, bugün Urfa Sanayici ve İş İnsanları Derneği'ne bir mektup yolluyor. Mektupta, belediyenin 5933 saylı kanun gereği COVİD-19 salgını için bağış kabul edebileceği belirtiliyor.

CHP'li belediyelerin topladığı bağışlar yasaya uygundur. Bir belediye başkanı, yurttaşa zor günde bir sabun, bir kolonya götüremeyecekse belediyeciliğin anlamı nedir?"

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