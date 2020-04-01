CHP'li 11 Büyükşehir Belediyesinden ortak açıklama: İnsanlarımız çare beklerken, tartışmayla zaman kaybedecek durumda değiliz

CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı bağış kampanyalarının İçişleri Bakanlığı bakanlığı tarafından izne bağlanması ve aksi halde soruşturma başlatılacak olması hakkında ortak açıklama yaptı. Salgın sürecinde milyonlarca mağdur insana yenilerinin eklendiğini; insanların çare beklerken, 'kim haklı kim haksız' tartışmasına girecek zamanın olmadığı belirtilen açıklamada, "Bu hususu kamuoyunun takdirine ve hukuka bırakıyoruz. Bu hassas durumun, siyasî kamplaşma çabalarına alet edilmesini istemiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"Yardım niyetiyle yola çıktıktan sonra doğabilecek siyasî kârı veya zararı hesaplayacak hâlde hiç değiliz" ifadelerine yer erilen açıklamada, "küresel yangına dönmüş salgın felâketi karşısında halkımızın yanında olacağımızı ve her türlü yardımı kendilerine ulaştırma konusunda kararlılığımızın sürdüğünün bilinmesini istiyoruz" dendi. Ortak metnin tamamı şu şekilde:

“Dünya ve ülke olarak siyaset üstü davranmayı gerektiren olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Çağın bu büyük felaketi karşısında, kamunun tüm kurumları olarak bir araya gelmek ve sorumlu davranmak gibi bir görevimizin olduğunun bilincindeyiz. Bu anlamda siyaset dışı davranmak bizler için bir tercih değil, açık bir mecburiyettir.