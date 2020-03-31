İçişleri Bakanlığı'nın 'Belediyeler yardım toplayamaz' genelgesi Ankara Büyükşehir'e gönderildi; İstanbul Büyükşehir'in hesabı da bloke edildi

T24 ANKARA

İçişleri Bakanlığı’nın “belediyelerin yardım toplama kampanyası yapamayacağı” yönündeki genelgesi, Ankara Valiliği’nce Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne gönderildi. Belediye yönetimi, genelge hükümlerine göre karar verecek.

CHP’li Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlıkları’nın başını çektiği bazı belediyelerin Koronavirüs'le mücadele sürecinde halkın maddi ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başlattıkları yardım kampanyaları İçişleri Bakanlığı’nın engeline takıldı.

Her iki belediyenin dün itibarıyla başlattıkları kampanyalar devam ederken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla hazırlanan genelge sabah saatlerinden 81 il valiliğine gönderildi. Soylu genelgesinde mevcut yasalarda belediyelerin yardım toplama faaliyetiyle ilgili hüküm bulunmadığı ve kampanya yapmak isteyen belediyelerin bulundukları il valiliğinden izin alması gerektiği vurgulandı.

Genelgenin İçişleri Bakanlığı’nın kullandığı elektronik belge yönetim sisteminden valiliklere gönderilmesinden hemen sonra Ankara Valiliği harekete geçerek genelgeyi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na gönderdi. Valillik, genelge hükümlerine göre yardım kampanyasına son verilmesini, aksi halde sorumlular hakkında yasal işlem yapılacağını bildirdi.

İki ay bekletme yetkisi

Resmi kanaldan yazının ulaşması sonrasında belediye yönetiminin nasıl karar vereceği merak konusu oldu. T24’ün görüştüğü kaynaklar bu aşamadan sonra belediye yönetimlerinin resmi izin için başvuru yapsa bile valiliklerin olumsuz yanıt vermek yerine yanıt vermeyi zamana yayabileceğine işaret etti. Kaynaklar, valiliklerin yasadaki hüküm gereğince başvuruyu iki ay bekletme yetkisinin bulunduğunu ve valilerin bu süreyi kullanabileceğine dikkati çekti.

Bağış formülü

Aynı kaynaklar, bu durumda yardım kampanyasının herhangi bir yasal izin gerektirmemesi nedeniyle bağış kampanyasına dönüşebileceğini ifade etti.

Hesaplar bloke edildi

Genelge sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Vakıfbank'taki hesabının bloke edildiği öğrenildi.

İBB, blokeyi kaldırmak için mahkemeye başvurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, belediyenin Koronavirüs salgını ile mücadele için açtığı banka hesabını bloke eden Vakıfbank’ın işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması için idari yargıya başvurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi dava açacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada da "Belediye Kanunu'nda açık hükümler olmasına rağmen bloke edilen bağış kampanyası banka hesapları konusuyla ilgili olarak, Ankara Büyükşehir Belediyesi yarın İdare Mahkemesi'ne dava açacaktır" denildi.