CHP'li Ağbaba'dan İçişleri Bakanı Soylu'ya: Sende onur varsa bir dakika daha o koltukta oturmaz istifa edersin

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile arasında aracılık yaptığı öne sürülen gazeteci Hadi Özışık ile yaptığı telefon görüşmesinin kaydını yayınlamasıyla ilgili konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Soylu'ya istifa çağrısı yaptı. Ağbaba, "Bir gazeteci, çete lideriyle İçişleri Bakanı arasında aracılık yapıyor. İçişleri Bakanı'na çağrı yapıyoruz; sende onur varsa bir dakika daha o koltukta oturmaz istifa edersin" dedi.

Ağbaba, "Bir gazeteci, çete lideriyle İçişleri Bakanı arasında aracılık yapıyor, net olarak ortaya çıkmıştır" diye konuştu. Bakan Soylu'ya çağrı yapan Ağbaba, "Sende onur varsa bir dakika daha o koltukta oturmaz istifa edersin. Çetenin, uyuşturucu liderlerinin devleti, siyasetçileri, ülkenin bakanlarını teslim aldığı bir manzarayla karşı karşıyayız" dedi.

"Bakanın derhal istifa etmesi lazım"

"Anlaşılıyor ki, Sedat Peker’e koruma vermiş, çakar vermiş, plakalar vermiş. Bugün yine ortaya çıktı, Hadi Özışık’a koruma vermiş" diyen Ağbaba, "Soylu'nun istifa etmesi gerektiği" çağrısını yineledi ve şunları söyledi:

"İçişleri Bakanı hala muhalefeti suçluyor. Koltukta oturduğu her dakika, Türkiye için utançtır ve tabii ki bu organizasyonun başı saraydadır. Türkiye bir Cumhur ittifakı ve mafya tarafından yönetilmektedir ve mafyaya teslim olmuş durumdadır. Türkiye, filmlerde gördüğümüz gibi yönetiliyor. Türkiye bu ayıptan kurtulmalıdır."

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"Derhal erken seçime gidilmelidir"

Ağbaba, "At izi it izine karışmıştır. Artık bunlar ülkeyi yönetemiyor, derhal erken seçime gidilmelidir" sözleriyle iktidara tepki gösterirken şöyle konuştu:

"Türkiye bu yükten derhal kurtulmalıdır. Türkiye, hiçbir zaman çetelerle iş birliği yapan insanlar tarafından yönetilemedi. Bir taraftan eski İçişleri Bakanı, bir taraftan mevcut İçişleri Bakanı ve bir taraftan onları kavga ettirip izleyen bir Cumhurbaşkanı... Bu ayıbın en büyük sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan’dır."

"Hadi Özışık'ın nargile içtiği kafeyi polisler basamaz"

Gazeteci Hadi Özışık’ın organize suç örgütü lideri Sedat Peker ile telefon görüşmesi sırasında kapalı olmasına karşın bir kafede olduğu ileri sürüldü. Özışık nargile içerken ve çay söylerken görüldü. Esnaf ve Sanatkarlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, bu görüntülere de tepki gösterdi.

Ağbaba, "Hadi Özışık esnaf kapalıyken, nargile çekiyor çünkü sırtını Süleyman Soylu’ya dayamış. Çünkü biliyor ki, Hadi Özışık’ın nargile içtiği ya da başka şeyler içtiği yerleri polis basmaz, basamaz" dedi.

Ne olmuştu?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Fatih Ertürk'ün Halk TV'de sunduğu Günün Raporu programında, "Süleyman Soylu'ya çok yakın bir gazeteci Sedat Peker ile bir görüşme gerçekleştirdi mi? Yaptığı görüşmede 'Yeni videolar yayınlama. Bakanımız seninle ilgili bir şeyler söyleyecek ama sinirlenme, kapatalım bu işi' dedi mi? Sonrasında Süleyman Soylu'nun Sedat Peker ile ilgili açıklamalarından sonra, Sedat Peker çektiği bir videoyu o gazeteciye yolladı mı? O gazeteci o videoyu Süleyman Soylu'ya izletti mi? Sonra dönüp Peker'e, 'Aman bu videoyu yayınlama' dedi mi demedi mi?'' diye sordu.

Ardından Özışık, gazeteci Cüneyt Özdemir’e yaptığı açıklamada, “Süleyman Soylu'dan Sedat Peker'e mesaj götürmüşsem namussuzum, şerefsizim, alçağım” ifadelerini kullandı.

Hadi Özışık'ın açıklamalarından kısa bir süre sonra Sedat Peker, söz konusu görüşmenin videosunu yayınladı.

Hadi Özışık, yayımladığı son videoda isminin geçmesine ilişkin olarak Sedat Peker'e serzenişte bulunurken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmeye giden kişinin de Türkiye gazetesi yazarı kardeşi Süleyman Özışık olduğunu söyledi. Özışık'ın Peker’e Soylu ve oluşan gündeme ilişkin bilgi verdiği görülen videoda; sık sık "Sen haklısın" dediği dikkat çekti.