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CHP heyeti: Cumhuriyet'i kayyıma teslim ettirmeyeceğiz, bundan sonraki hedef Sözcü!

"Artık bu sivil darbe tüm muhaliflere yönelmiştir!"

31 Ekim 2016 16:33

CHP heyeti, sabah saatlarinde yazar ve yöneticileri gözaltına alınan Cumhuriyet'e yönelik operasyona tepki için gazete binasına geldi. Burada bir açıklama yapan heyet, "CHP olarak ne kapanmasına izin vereceğiz, ne de kayyıma teslim edilmesine izin vereceğiz. Cumhuriyet gazetesini kayyıma attırmayacağız. Cumhuriyet gazetesinin ardında bir tek Sözcü gazetesi kaldı, sıranın ona geldiğini biliyoruz" ifadesini kullandı.

Heyette, CHP İstanbul Milletvekilleri Barış Yarkadaş, Sezgin Tanrıkulu, Mahmut Tanal, Selina Doğan, Ali Şeker, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Erdoğan Toprak ve CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat yer aldı.

Ziyaretin ardından bir açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, şunları söyledi:

"Bugün Cumhuriyet gazetesine yeni bir saldırıyla karşı karşıya olduğumuzu belirtmek istiyorum. Gazeteye saldırı sadece şimdi değildir, Cumhuriyet'in kurulduğundan bu güne kadar onlarca defa saldırılmıştır. Nadir Nadi ile başlayan daha sonra İlhan Selçuk'u Ergenekon adı altında içeri alınmasıyla başlayan saldırının her dönem hedefi olmuştur Cumhuriyet gazetesi. Gazetenin bir gün önce "Darbe yine muhalifleri vurdu" anlayışı doğru bir anlayıştır. Son darbe girişiminden sonra AKP'nin özellikle FETÖ'cü bırakarak, onlarla iş birliği bırakarak sadece muhaliflere yönelmesi artık bu sivil darbenin kendi dışında olan herkesin alınacağıdır. CHP olarak ne kapanmasına izin vereceğiz, ne de kayyıma teslim edilmesine izin vereceğiz. Cumhuriyet gazetesini kayyıma attırmayacağız. Cumhuriyet gazetesinin ardında bir tek Sözcü gazetesi kaldı, sıranın ona geldiğini biliyoruz. CHP olduğu sürece ne sizi başkan yaptıracağız ne de başkanlık karşısında sessiz kalacağız. CHP artık sesini daha gür bir şekilde sokağa da taşıyacaktır, artık sessiz kalmayacağız. 12 Eylül de böyle gelmişti, kendisi gibi düşünmeyen herkesi 12 Eylül içeri attı. Şimdi sivil darbede askeri darbeyi bahane ederek kendi dışındaki tüm muhalifleri teker teker içeri atmaya çalışıyorlar. Genel başkanımız başta olmak üzere CHP olarak sokakta direneceğiz. Sesimizi sokağa taşıyacağız."

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