Basın örgütlerinden Cumhuriyet operasyonuna tepki: Darbe girişimi bahane oldu, gazetecilik hedefte!

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Cumhuriyet’e yönelik operasyona tepki gösterdi.

TGC, operasyonu ‘basın ve düşünce özgürlüğüne yeni bir darbe’ olarak tanımladı. “İktidara yakın olmayan her medya kuruluşunu ‘FETÖ ile bağlantısı var’ diye suçlayarak operasyonlar yapılması kamu vicdanını yaralamaktadır” denilen açıklamada, OHAL ve bu kapsamda çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle gazetecilerin mağdur edildiği ifade edildi.

Basın meslek örgütleri TGC, TGS, DİSK Basın İş ve RSF de haber alma hakkına sahip çıkmak için saat 19.00’da herkesi Şişli’deki Cumhuriyet Gazetesi’ne çağırdı.

RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu “Söz söyleme hakkının olduğu ve korunduğu demokratik değerlere sahip çıkmak amacıyla Cumhuriyet’e gelin” dedi.

TGC Genel Başkanı Turgay Olcayto ise “Cumhuriyeti bu zor günlerde yalnız bırakmamız gerekiyor. Kendisine demokrat diyen, demokrasiden yana olan herkesi Cumhuriyet’in yanında olmaya çağırıyoruz” diye konuştu.

DİSK Basın İş Genel Başkanı Faruk Eren de “Sadece gazetecileri değil, okurları, izleyicileri, herkesi haber alma hakkına sahip çıkmak için çağırıyoruz. Bu artık Cumhuriyet Gazetesi’nin değil cumhuriyetin sorunu” dedi.

"Darbe girişiminin ardından

hedefe konan yine gazetecilik oldu"

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) da savcılığın yaptığı operasyon açıklamasının kararın hukuki değil siyasi olduğunu ortaya koyduğu belirtildi.

Siyasal iktidarın eleştirel haberler yapan basın kuruluşlarını ‘kendisine savaş açmış güçler’ olarak gördüğü belirtilen açıklamada, “15 Temmuz darbe girişiminin başarıya ulaşmasının engelleyen en önemli faktörlerden birinin de yapılan gazetecilik faaliyeti olduğu apaçık ortadayken, darbe girişiminin ardından hedefe konan yine gazetecilik oldu. OHAL ile birlikte ‘milli güvenliği tehdit’, ‘terör örgütlerinin hedefleri doğrultusunda yayın yapmak’ gibi muğlak ifadelerle gazeteler kapatılmakta, gazeteciler gözaltına alınmaktadır” ifadelerine yer verildi.

"Darbenin kendileri için

‘Allah’ın lütfu’ olduğunu ifade edenler..."

Okurlara “Unutmayın ki engellenen sizin haber alma ve haber olma hakkınızdır” diye seslenilen TGS’nin açıklamasında, “Darbenin kendileri için ‘Allah’ın lütfu’ olduğunu ifade edenlerin, OHAL koşullarını darbe girişimi öncesinde de hedefe koydukları gazetecileri, gazete, televizyon, radyo ve dergileri halka ulaşamaz hale getirmek için bir fırsat olarak gördükleri açıktır” dendi.

"2 bin 500 gazeteci işsiz bırakıldı!"

TGC’nin verdiği bilgiye göre, darbe girişiminin ardından kapatılan gazete, dergi, TV ve haber ajansı sayısı 170’e ulaştı. Aynı dönemde sürekli ve sarı basın kartı sahibi 777 gazetecinin kartı iptal edildi, 105 gazeteci cezaevinde kondu, 2 bin 500 gazeteci işsiz bırakıldı.

18 kişi hakkında gözaltı kararı

Sabah saatlerinde aralarında gazetenin icra kurulu başkanı Akın Atalay, genel yayın yönetmeni Murat Sabuncu, yazarlar Hikmet Çetinkaya, Aydın Engin ve karikatürist Musa Kart’ın da bulunduğu 18 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, bu isimlerden 13’ü gözaltına alınmıştı. Gerekçe olarak da bu kişilerin “FETÖ’ ve PKK üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği” gösterilmişti.