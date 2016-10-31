Başsavcılık açıklamasında 'Cumhuriyet'e kayyım' yorumuna neden olan ifade

Cumhuriyet'te "PKK ve FETÖ'ye yardım" iddiaları öne sürülerek başlatılan operasyona ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, gazete yönetimine kayyım atanabileceğinin işareti olarak değerlendirilen bir ifadeye de yer verildi. Açıklamada, Cumhuriyet yönetici ve yazarlarına gözaltılarla başlayan operasyonun gerekçelerinden birisi olarak da "Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı" iddiası dile getirildi.

Cumhuriyet yönetimi, vakfın eski yönetim kurulu başkanı Alev Coşkun'un da öne sürdüğü usulsüzlük iddialarına ilişkin cevabında, "kayyım operasyonu" değerlendirmesini de yapmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının operasyona ilişkin yaptığı yazılı açıklamanın tam metni şöyle:

"Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık Anonim Şirketi (Cumhuriyet Gazetesi) ve gazetenin imtiyaz sahibi konusundaki Cumhuriyet Vakfı yöneticileri hakkında, PKK/KCK ve FETÖ/PDY Terör örgütlerine müzahir olduklarına, 02/04/2013 tarih ve 2013/4 sayılı yönetim kurulu toplantısında alınan vakıf üyeliğine seçim kararının usulsüz olduğuna, 15 Temmuz darbe girişiminden kısa bir süre öncesinde darbeyi meşrulaştırıcı yayınlar yapıldığına dair iddia ve tespitler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçlarından bir kısım şüpheliler hakkında 18/08/2016 tarihinde soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında alınan MASAK Vakıflar Genel Müdürlüğü ve bilirkişi raporları doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunun talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğinden şüpheliler hakkında arama ve gözaltı kararı alınmış olup soruşturma işlemlerine devam edilmektedir."

Vakıf seçimi tartışması nasıl başladı?

Vakıf yönetimindeki anlaşmazlık, ilk olarak üç yıl önce 2013 yılında yapılan seçimde kamuoyuna yansıdı. Yönetim dışında kalan Alev Coşkun, "seçimde toplantı yeter sayısı olmadan karar verildiği" iddiasını yargıya taşıdı.

İddialar aradan geçen iki yılın ardından 29 Eylül 2016’da A Haber’de Erkan Tan’ın sunduğu ‘Sabah Ajansı’ programında tekrar gündeme geldi. Programın konuklarından gazeteci Talat Atilla, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün bu konuda gerekeni yapmadığını savundu. Bunun üzerine programa telefonla bağlanan Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Alev Coşkun’un “yönetim kurulu üyeliği seçimlerinin usulsüz yapıldığı ve vakıf senedine aykırı olduğundan geçersiz sayılması için” yaptığı şikâyeti "haklı bulduklarını, seçimlerin usul ve mevzuata uygun yapılmadığını, buna dair yazıyı mahkemeye ve ilgili vakfa gönderdiklerini" söyledi.

Cumhuriyet

Cumhurbaşkanlığı da devreye girdi

Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, 14 Ekim'de Twitter hesabından 'birileri' olarak nitelediği bazı isimlerin Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu seçimlerinin usulsüz yapıldığı iddiasıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a şikâyette bulunduğunu ortaya koyan bir belge paylaştı. Akın Atalay, "Birileri, son çare olarak Beştepe'deki Saray'a gitmişler: 'Cumhuriyet'in bu yönetimin elinden alınması için son ümidimiz sizsiniz, ne olur, devreye girin ve Cumhuriyet'i bize verin' demişler" dedi. Atalay, "Üzüntü verici olan, 'Atatürkçü', 'Yurtsever', 'Cumhuriyetçi' geçinip, bu gazete sayesinde hâlâ itibar gören bazı muhterislerin, hırsının akıllarının önüne geçmesidir. Saray'ın destek ve himayesinde Cumhuriyet yönetimine gelmek için kirli işbirliği hangi aklın ürünüdür? Saray'dan tescilli Atatürkçü Cumhuriyet fikriniz enteresan olmuş:-)) Sayenizde gazeteye kayyım atayabilirler" ifadelerine yer verdi.