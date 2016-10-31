CHP'den çağrı: Tüm örgütlerimizle Cumhuriyet gazetesinin önünde buluşuyoruz

CHP, Cumhuriyet gazetesine yönelik soruşturmayı, yazar ve yönetcilerinin gözaltına alınmasını protesto etmek için eylem çağrısında bulundu. Tüm CHP örgütlerinin saat 13.00'dan itibaren Cumhuriyet gazetesinin binasının önünde buluştuğu belirtildi.

CHP Gençlik Kolları, Cumhuriyet Gazetesi Okurları, Birleşik Haziran Hareketi ve Fikir Kulüpleri Federasyonu gazeteye yönelik başlatılan operasyona tepki göstererek destek çağrısı yaptı.

Birleşik Haziran Hareketi'nden yapılan açıklamada "Cumhuriyet gazetesine dönük operasyonu protesto etmek için gazetenin Ankara bürosu önünde 15.00'de buluşuyoruz. Başkanlık için herkes susturulmaya çalışılıyor, ülke ateşe atılıyor. Saltanata izin vermeyelim" dendi.

Cumhuriyet okurlarından çağrı

Cumhuriyet okurlarıysa, gazetenin Şişli’deki binası önünde saat 12.00’de toplanma çağrısı yaptı.

FKF: Keskin kalemler karanlığı yırtacak

Fikir Kulüpleri Federeasyonu'ndan da gazetemize destek çağrısı Saray'a Karşı, #Cumhuriyet'i Savunuyoruz! Bugün saat 12.00 - İstanbul Cumhuriyet Gazetesi Önü #KeskinKalemlerKaranlığıYırtacak

CHP Gençlik Kolları'ndan destek çağrısı

CHP Gençli Kolları'ndan yapılan çağrıda "Özgür basına ve Demokrasiye sahip çıkıyoruz bugün 13:00'da Cumhuriyet Gazetesi'nde buluşuyoruz. #CumhuriyetYalnızDeğildir" dendi.

Cumhuriyet'e operasyon

Adını Atatürk'ün koyduğu Türkiye'nin en eski ulusal gazetesi olan Cumhuriyet'in yöneticileri ve yazarlarına yönelik olarak sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu İstanbul'da, Okur Temsilcisi Güray Öz Ankara'da gözaltına alındı. Gazetenin yazar ve yönetici kadrosundan 18 isim hakkında gözaltı kararı bulunduğu bildirilirken, Aydın Engin de evinde arama yapıldıktan sonra gözaltına alındı. Öte yandan Cumhuriyet'e destek vermek için gazeteciler ve okurlar, bina önünde toplanmaya devam ediyor. Binanın önüne Çevik Kuvvet ekipleri ve TOMA gitti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen gözaltı, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce alınan "suç delillerine ilişkin arama ve el koyma kararı" kararı uyarınca Cumhuriyet Gazetesi'nin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı'nın Yönetim Kurulu üyeleri Akın Atalay, Musa Kart ve Mustafa Kemal Güngör'ün evlerinde de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerincearama yapılıyor.

Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı avukat Akın Atalay'ın eşiyle birlikte yurt dışında olduğu, ancak sabah 07:00 sıralarında İstabul'daki evine giden polisin arama yapmaya başladığı öğrenildi.