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Cumhuriyet gazetesi soruşturmasına gizlilik kararı!

Cumhuriyet Vakfı yöneticisi ve yazarı 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

31 Ekim 2016 15:47

Cumhuriyet gazetesine yönelik başlatılan "FETÖ/PDY ve KCK/PKK" soruşturmasına gizlilik getirildi. Karar dünün, 30 Ekim 2016'nın tarihini taşıyor.

Soruşturma kapsamında Cumhuriyet yazarı, çalışanı, yöneticisi ile Cumhuriyet Vakfı yöneticisi 16 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Murat Sabuncu, Bülent Yener, Turhan Günay, Aydın Engin, Eser Sevinç, Hakan Kara, Hikmet Çetinkaya, Musa Kart, Bülent Utku, Güray Öz, Mustafa Kemal Güngör, Önder Çelik, Musa Kart gözaltında.

Güray Öz Ankara Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından İstanbul'a getiriliyor.

Orhan Erinç yaşı nedeniyle gözaltına alınmadı ancak evinde arama yapılıyor.

Akın Atalay, Nebil Özgentürk hakkında da gözaltı kararı var ama iki isim de yurtdışında bulunuyor.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Can Dündar yurtdışında olduğu için hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Dündar'ın evi için arama kararı da var. İzmir'de bulunan Dilek Dündar karar nedeniyle İstanbul'a geliyor. Dilek Dündar'ın eve gelmesiyle arama kararı uygulanacak. 

Turhan Günay ve Hakan Kara'nın evindeki bilgisayar ve laptoplara el konularak Vatan Emniyet'e götürüldü.

Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyelerinden Müslüm Özışık hakkında da gözaltı kararı olduğu ifade ediliyor.

Bianet'ten Elif Akgül'ün haberine göre, gizlilik kararı 30 Ekim 2016'nın tarihini taşıyor.

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