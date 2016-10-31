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Cumhuriyet yazarı Ayşe Yıldırım: Ayrılmıyoruz, gazetemizi kayyıma teslim etmeyeceğiz!

"Cumhuriyet'in bekçisiyiz, amaçları gazeteye kayyım atamak"

31 Ekim 2016 15:06

Cumhuriyet yazarı Ayşe Yıldırım, adını Atatürk'ün koyduğu, Türkiye'nin en eski ulusal gazetesi olan Cumhuriyet'in yöneticileri ve yazarlarına yönelik olarak sabah saatlerinde başlatılan operasyonla ilgili olarak "Cumhuriyet'in bekçisiyiz ve buradan ayrılmayacağız. Asıl amaç gazeteye kayyım atamaktır, gazetemizi kayyıma teslim etmeyeceğiz" dedi.

Cumhuriyet gazetesine yönelik operasyonda Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ile gazetenin yazar ve yöneticilerinden Turhan Günay, Hikmet Çetinkaya, Aydın Engin, Güray Öz, Musa Kart, Bülent Utku, Mustafa Kemal Güngör, Önder Çelik, Bülent Yener, Eser Sevinç gözaltına alındı. 

Aydın Engin, sağlık kontrolü sırasında Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin "Niçin gözaltına alındınız" sorusunu "Cumhuriyet'te çalışıyorum, yetmez mi" diye yanıtlarken gazetenin karikatüristi Musa Kart ise şu açıklamayı yaptı:

"Bugüne kadar FETÖ ve PKK ile ilgili binlerce karikatür çizdiğini söyleyen Kart, "Bugün öne sürülen gerekçeye baktığımızda gerçekten bir komiği yaşıyoruz. Yaşanan gülünç bir durum. Bu tabloyu vicdan sahibi insanların kabul etmesi mümkün değil. Sadece karikatür çizdiğim için bugün gözaltına alınıyorum. Şu anda şubeye gidiyorum. Ben teslim olmaya gidiyorum."

CNN Türk muhabiri Hakan Tunç, gazetenin yazarlarından Ayşe Yıldırım'ın operasyon ile ilgili olarak yaptığı açıklamayı şöyle aktardı:

"Cumhuriyet'in bekçisiyiz ve buradan ayrılmayacağız. Asıl amaç gazeteye kayyım atamaktır, gazetemizi kayyıma teslim etmeyeceğiz" 

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Cumhuriyet GazetesiAyşe YıldırımMurat SabuncuAydın EnginMusa Kart

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