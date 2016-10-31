Dünya basını Cumhuriyet'e operasyonu böyle gördü: Laik muhalefete karartma

Le Figaro, Le Monde, Le Parisien gibi büyük tirajlı gazeteler haberi manşetten son dakika olarak girerken, Europe 1, France Info, RMC gibi radyolar ve BFM TV, İ TELE, LCİ gibi haber kanalları haberi flaş olarak geçtiler.

Bu gözaltıların, hükümetin FETÖ terör örgütünü bitirmek için başlattığı operasyonların yapıldığı bir dönemde olduğunu hatırlatan Fransız basını, Cumhuriyet gazetesinin "MİT tırları" konusunda haber yaptığını ve video yayınladığını ve bu yüzden iktidarın hedefinde olduğunu vurguluyor.

Guardian: Laik muhalefete karartma

“Sabuncu ve diğer gazeteciler, terör örgütüyle bağlantılı olmakla suçlanıyor. Türkiye’de Gülen ile bağlantılı olmakla suçlanan 35 bin kişi gözaltına alındı, 10 bin kamu görevlisinin görevine son verildi, 15 medya kuruluşu kapatıldı”

AFP

Fransız AFP haber ajansı da ‘sıcak gelişme’ olarak duyurduğu haberinde, “Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu’nun gözaltına alındığını” aktardı.