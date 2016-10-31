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Dünya

Dünya basını Cumhuriyet'e operasyonu böyle gördü: Laik muhalefete karartma

Uluslararası ajanslar, gelişmeyi 'son dakika' olarak duyurdu

31 Ekim 2016 16:17

Cumhuriyet Gazetesi yazar ve yöneticilerinin bu sabah gözaltına alınması dünya basınında da geniş yer buldu. Ajanslar, gazeteye operasyonu son dakika olarak servis etti.

Cumhuriyet gazetesine yönelik operasyonda Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ile gazetenin yazar ve yöneticilerinden Turhan Günay, Hikmet Çetinkaya, Aydın Engin, Güray Öz, Musa Kart, Bülent Utku, Mustafa Kemal Güngör, Önder Çelik, Bülent Yener, Eser Sevinç gözaltına alındı. 

Dünya basınında operasyonun yansımaları şu şekilde:

Operasyonu dünyaya ilk servis eden uluslararası ajans Reuters oldu. Gözaltılar, Fransa'nın bütün yazılı ve görsel basınında ilk haber olarak yer aldı.

Le Figaro, Le Monde, Le Parisien gibi büyük tirajlı gazeteler haberi manşetten son dakika olarak girerken, Europe 1, France Info, RMC gibi radyolar ve BFM TV, İ TELE, LCİ gibi haber kanalları haberi flaş olarak geçtiler.

Bu gözaltıların, hükümetin FETÖ terör örgütünü bitirmek için başlattığı operasyonların yapıldığı bir dönemde olduğunu hatırlatan Fransız basını, Cumhuriyet gazetesinin "MİT tırları" konusunda haber yaptığını ve video yayınladığını ve bu yüzden iktidarın hedefinde olduğunu vurguluyor.

Guardian: Laik muhalefete karartma

“Sabuncu ve diğer gazeteciler, terör örgütüyle bağlantılı olmakla suçlanıyor. Türkiye’de Gülen ile bağlantılı olmakla suçlanan 35 bin kişi gözaltına alındı, 10 bin kamu görevlisinin görevine son verildi, 15 medya kuruluşu kapatıldı” 

AFP

Fransız AFP haber ajansı da ‘sıcak gelişme’ olarak duyurduğu haberinde, “Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu’nun gözaltına alındığını” aktardı.

Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)

FAZ: Cumhuriyet Gazetesi GYY Murat Sabuncu gözaltına alındı

"Türk makamları 'istenmeyen gazetecilere' yönelik operasyonlara devam ediyor. Rejimkarşıtı Cumhuriyet gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu gözaltına alındı. Gazetenin İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay ve yazar Güray Öz başta olmak üzere 13 gazete çalışanı hakkında gözaltı kararı daha bulunduğu belirtiliyor. Türk makamları yaklaşık bir yıl önce de Cumhuriyet GYY Can Dündar ve arkadaşı Erdem Gül'ü tutuklamıştı."

Bild

Bild: Cumhuriyet Gazetesi genel yayın yönetmeni gözaltına alındı

“Türk polisi, sabahın erken saatlerinde muhalif Cumhuriyet gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu'yu gözaltına aldı. Gazetenin İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay ve yazar Güray Öz'ün de gözaltına alındığı belirtiliyor. CNN Türk televizyonuna göre, 13 gazete çalışanı hakkında gözaltı kararı bulunuyor"

Die Zeit

Zeit: Cumhuriyet Gazetesi genel yayın yönetmeni gözaltına alındı

“Türk polisi gazetecilere yönelik operasyonlara devam ediyor. Hükümet karşıtı Cumhuriyet gazetesinin GYY Murat Sabuncu da olmak üzere 13 yazarı gözaltına alındı. Yeni Şafak gazetesinin bildirdiğine göre, gazeteciler Fethullah Gülen ile bağlantıda olmakla itham ediliyor.“

Tagesspiegel

Tagesspiegel: Türk polisi Cumhuriyet genel yayın yönetmenini gözaltına aldı

“Türk makamları olağanüstü durumu muhalif gazetelere darbe için kullanıyor. Cumhuriyet gazetesi yeniden hedefte. Türk muhalif gazetelerinin en önemli Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu İstanbul'da gözaltına alındı. Gazete İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay'ın evinin arandığı belirtiliyor. CNN Türk, Atalay ve 13 gazete çalışanına yönelik gözaltı kararı olduğunu duyurdu. DHA'nın bildirdiğine göre, gazeteciler PKK ve Gülen'e destek vermekle suçlanıyor."

Ukrayna medyası: Türkiye'de muhalif gazetenin genel yayın yönetmeni gözaltına alındı

Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve bazı yazarların gözaltına alınması Ukrayna medyasında da yer buldu. 

 

“RBC Ukraina” ajansı, “Türkiye’de muhalif gazetenin genel yayın yönetmeni gözaltına alındı” başlığıyla haberi duyurdu. 

“Türkiye’de muhalif gazetenin genel yayın yönetmeni gözaltına alındı” başlığını kullanan Gordonua.com sitesi de, “Sabuncu ve diğer gazeteciler, terör örgütüyle bağlantılı olmakla suçlanıyor. Türkiye’de Gülen ile bağlantılı olmakla suçlanan 35 bin kişi gözaltına alındı, 10 bin kamu görevlisinin görevine son verildi, 15 medya kuruluşu kapatıldı” diye yazdı. 

Haberi duyuran 112 TV kanalı ise, "Türkiye'de muhalif gazetenin genel yayın yönetmeni ve bazı yöneticileri düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınmalarının ve gazetede yapılan aramanın sebepleri henüz açıklanmadı" ifadelerini kullandı.

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