CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: Ülkemizi başıboş Suriyeli, Afganlarla dolduranlar hesap verecek!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ardından partisinin Grup Başkanvekili Engin Özkoç da Türkiye’deki mülteciler hakkında açıklama yaptı.

Türkiye’deki Suriyeli ve Afgan mülteciler için “başıboş” ifadesini kullanan Özkoç, AKP'nin mülteciler konusunda "hesap vereceğini" yazdı. Türkiye’de can ve mal güvenliğinin kalmadığını öne süren Özkoç, iktidar partisi AKP için “Milli güvenlik sorundur!” dedi.

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