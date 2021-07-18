Muharrem İnce’den 'mülteci' açıklaması: Hudut namustur; devleti yönetenler namusuna sahip çıkmak zorundadır!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ardından Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de mülteciler konusunda iktidarı eleştirdi. Mültecilerin kontrolsüz bir şekilde akın akın Türkiye sınırlarından geçtiğini söyleyen İnce, ”Hudut namustur. Devleti yönetenler namusuna sahip çıkmak zorundadır!” dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bugün Twitter’da, Türkiye'nin Afganistan'ın, başkent Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın güvenliğini üstlenmesi ve Afgan mülteciler hakkında "Dünyaya sesleniyorum: Beni Erdoğan’la karıştırmayın. Kuvayi Milliye geleneğinden geliyorum. Kimse kaçtığı yere askerimi bekçi; ülkemi de mültecilere açık hapishane yapamaz! Ben haram yemedim. Geliyoruz ve şimdiden söyleyeyim, çok çetin müzakereler sizi bekliyor. Yok öyle!" açıklamasını yaptı.

Kılıçdaroğlu’nun ardından İnce de sosyal medya hesabından mülteciler hakkında açıklama yaptı.

İnce, Twitter’da “Mülteciler kontrolsüz şekilde akın akın sınırlarımızdan geçiyor. Kocaeli'de bir baba kızının acısıyla feryat ediyor; yurdun dört bir yanından mültecilerin saldırı haberleri geliyor. İktidar suspus! Hudut namustur! Devleti yönetenler namusuna sahip çıkmak zorundadır!” paylaşımını yaptı.