Kılıçdaroğlu, dünyaya seslendi: Beni Erdoğan'la karıştırmayın, kimse ülkemi mültecilere açık hapishane yapamaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dünyaya sesleniyorum: Beni Erdoğan’la karıştırmayın. Kuvayi Milliye geleneğinden geliyorum. Kimse kaçtığı yere askerimi bekçi; ülkemi de mültecilere açık hapishane yapamaz!"dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Afganistan'ın, başkent Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın güvenliğini üstlenmesi ve Afgan mülteciler konusunda Twitter hesabından İngilizce ve Türkçe bir paylaşımda bulundu.

Dünyaya seslenen Kılıçdaroğlu, kendisinin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile karıştırılmamasını istedi, "Kimse kaçtığı yere askerimi bekçi; ülkemi de mültecilere açık hapishane yapamaz! " dedi.

Yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu, "Dünyaya sesleniyorum: Beni Erdoğan’la karıştırmayın. Kuvayi Milliye geleneğinden geliyorum. Kimse kaçtığı yere askerimi bekçi; ülkemi de mültecilere açık hapishane yapamaz! Ben haram yemedim. Geliyoruz ve şimdiden söyleyeyim, çok çetin müzakereler sizi bekliyor. Yok öyle!" ifadelerini kullandı.