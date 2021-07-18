EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz: ‘Yerli milli’ muhalefet anlayışıyla savaş tezkerelerine onay verenler, AKP’nin dış politik hamlelerine destek atanlar bugünkü Afganistan göçünden sorumludur

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, isim vermeden, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dünyaya seslenip "Ülkemi mültecilere açık hapishane yapamaz!" açıklamasını eleştirdi. Akdeniz, “‘Yerli milli’ muhalefet anlayışıyla savaş tezkerelerine onay verenler, AKP’nin dış politik hamlelerine, NATO hedeflerine destek atanlar bugünkü Afganistan göçünden sorumludur” dedi.

TIKLAYIN - Kılıçdaroğlu, dünyaya seslendi: Beni Erdoğan'la karıştırmayın, kimse ülkemi mültecilere açık hapishane yapamaz

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bugün Twitter’da, Türkiye'nin Afganistan'ın, başkent Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın güvenliğini üstlenmesi ve Afgan mülteciler hakkında "Dünyaya sesleniyorum: Beni Erdoğan’la karıştırmayın. Kuvayi Milliye geleneğinden geliyorum. Kimse kaçtığı yere askerimi bekçi; ülkemi de mültecilere açık hapishane yapamaz! Ben haram yemedim. Geliyoruz ve şimdiden söyleyeyim, çok çetin müzakereler sizi bekliyor. Yok öyle!" açıklamasını yaptı.

EMEP Genel Başkanı, yazar ve gazeteci Akdeniz, sosyal medya hesabından, muhalefetin, mülteciler konusundaki tutumunu eleştirdi.

ABD’nin Türkiye’yi Afganistan’da savaş bataklığına ittiğini ifade eden Akdeniz, “‘Yerli milli’ muhalefet anlayışıyla savaş tezkerelerine onay verenler, AKP’nin dış politik hamlelerine, NATO hedeflerine destek atanlar bugünkü Afganistan göçünden sorumludur” dedi.

“ABD çıkarları için ölecek tek gencimiz yok!” diyen Akdeniz, muhalefete şu eleştirilerde bulundu:

“AKP’nin Afganistan politikasına karşı çıkarken savaştan kaçan masum insanlar suçlanamaz. ‘Misafir’, ‘geri göndereceğiz’ söylemi iktidar dilidir. Avrupa sağının dilidir. Gerçekliği yoktur. Mülteci Hakları evrenseldir, AKP’nin yaptığı gibi yok sayılamaz.

AKP’nin göçü demografik malzeme yapma niyetine dair eleştiriler yabana atılamaz. Ama bundan dolayı milyonlarca mülteci “cihatçı terörist” olarak suçlanamaz. Mültecilerin AKP’ye dair hayal kırıklığı artmış bulunuyor. Laiklik adına yanlış refleks gösterenler sahayı görmüyor.”

Geri Kabul anlaşmasıyla Türkiye’nin, Avrupa’nın göçmen deposu haline getirildiğini ifade eden Akdeniz, bu anlaşmanın derhal iptal edilmesi gerektiğini belirterek, "Dün Suriye göçünde olduğu gibi bugün Afganistan göçünde patronlar el ovuşturuyor. Avrupa’nın ucuz emek deposu Türkiye’ye yeni ve daha ucuz iş gücü geliyor. Sorun göçmen işçiler değil patronlardır, işçileri rekabete zorlayan kapitalist sömürü düzenidir” dedi.