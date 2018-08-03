CHP Genel Merkezi "Yeterli imza toplanamadı" dedi; muhaliflerden cevap geldi: İpe un sermektir

T24

24 Haziran sonrasında başlayan olağanüstü kurultay tartışmalarında muhaliflerin topladıkları imzalar CHP Genel Merkezi'ne teslim edildi. Genel merkeden yapılan açıklamada, "İlk incelememize göre yeterli imza toplanamadı" dendi. Resmi açıklamanın pazartesi yapılacağı kaydedildi.

CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya tepki gösteren muhaliflerin sözcülerinden PM üyesi Gaye Usluer ise, "Olağanüstü kurultay yapılsın" diyen delegelerden karşı yönde imza topladığını iddia etti. Bu durumun 'hayal kırıcı' olduğunu belirterek "siyasi ahlak ve etiğe" uygun olmadığını söyleyen Usluer, Genel Merkez'den gelen açıklamayla ilgili de "İpe un sermektir" yorumunda bulundu.

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İlk incelemelerin ardından CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, 614 noter onaylı imzadan 4'ünün mükerrer olduğu, 5 ismin de artık delege olmaması nedeniyle imzasının düştüğü kaydedildi. Genel merkez, olağanüstü kurultay çağrısı için teslim edilen imzaların sayısının 605’e düştüğünün tespit edildiğini belirtti. 605 isim içinde de 50 ila 80 arasında imzasını geri çeken delege bulunduğu da kulisler de konuşulanlar arasında.

Usluer: Genel merkezden yapılan açıklama ipe un sermektir

Muharrem İnce ekibinin sözcülerinden eski milletvekili ve CHP PM üyesi Gaye Usluer, HaberTürk canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Genel merkezin açıklaması ve ardındaki detaylarla ilgili bilgim yok. Bize de resmi olarak tebligat yollamaları gerekecek. Biz dün saat 16.00'da belgeleri götürdük, genel başkan yardımcılarıyla sohbet ettik ve orada sorduk, genel merkeze gelen imza var mı, çeken var mı diye. Bize bilgileri olmadığını, bilgi veremeyeceklerini söylediler" dedi. Usluer, böyle devam etti:

"Biz 18.00'de ayrıldık, 10 dakika sonra 'Yeterli olmadığı' açıklaması yapıldı. Ben bunu samimi görmüyorum. Eğer samimilerse bize niye açıklamadılar; eğer yok ellerinde bilgi yoksa neden böyle bir açıklama yaptılar!

Şu anda genel merkezden yapılan açıklama ipe un sermektir. Biz 630 noter tasdikli imzanın 622'sini tekrar kayıt altına alarak teslim etti. 830 imza da teslim etsek hiçbir şey değişmeyecekti. Siyasi partiler yasasında salt çoğunluğun yüzde 20'sinin imzasıyla toplanır diyor; tüzük ise yüzde 50+1. Bu tüzük zaten baştan başa antidemokratiktir, demokrasi garabetidir."

"Değişim talebindeki hedef partimizin siyasal ve ideolojik hattını netleştirmek"

CHP Genel Merkezi'nin "Olağanüstü kurultay yapılsın" diyen delegelerden karşı yönde imza topladığını savunan Usluer, bu imzaların sayısını bilemedikleri için kesin bir yorumda bulunamadıklarını söyledi. Usluer, olağanüstü kurultay çağrısındaki hedeflerine dair de şöyle devam etti:

"Değişim talebinin iki farklı ayağı var. Biri parti tabanı ve kurultay delgeleri. Öbürü de, CHP'nin aldığı yüzde 22.6'lık oya karşın seçmende oluşan umutsuzluk ve olumsuzluk. 1 aydan fazla zaman geçmesine rağmen partimizin bu başarısızlık konusunda ne akademik ne de siyasi bir analiz gerçekleştirmemesi.

Değişim talebindeki hedef partimizin siyasal ve ideolojik hattını netleştirmek. Sol, sosyal demokrat bir çizgiye evriltmek; mevcut yönetim anlayışının değişmesi ve yenilenen bir kadro hareketinin oluşturulması..."

"Delegelerimiz üzerine yapılan baskılar hayal kırıklığıdır"

Usluer, "İmza sayısı sizde hayal kırıklığı yarattı mı" sorusuna da şu cevabı verdi:

"İmzalarla ilgili hiçbir hayal kırıklığı yaşamadım. Delegelerimiz üzerine yapılan baskılar hayal kırıklığıdır. Görmek istemediğimiz, siyasal ahlakın, etiğin çiğnendiği durumlar bende hayalkırıklığı yaşattı. "

Ne olmuştu?

24 Haziran’daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve ekibinin 2 hafta önce başlattığı imza toplama sürecinde dün imzalar CHP Genel Merkezi'ne teslim edildi. Muhalifler adına konuşan eski milletvekili ve PM üyesi Gaye Usluer, ellerine ulaşan imzaların 622'sini Ankara 47. Noteri'ne tasdik ettirdiklerini, 8 imzaya dair ise ellerinde noterden verilen numara bulunduğunu söyledi.

Muhaliflerin imza tesliminin ardından CHP Genel Başkanı Muharrem Erkek tarafından yapılan açıklamada ise İnce ekibinin olağanüstü kurultay için topladığı imza sayısının 'geri çekilen imzalar dikkate alındığında, oldukça düşük göründüğü' belirtildi.

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