CHP, bütçe görüşmelerine 1800 önergeyle geliyor

CHP Grup Yönetim Toplantı odasında gerçekleştirilen toplantıya CHP'li milletvekilleri, bütçe görüşmeleri sırasında bütçe aktarımı ile ilgili verecekleri 1.800 önergeyi el arabası ile getirdiler.

Bütçe görüşmeleri sırasında her bir bütçeye 7 adet önerge verme haklarının bulunduğunu hatırlatan CHP İstanbul Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu, 500'er kelimeden oluşan her önergenin bütçe sırasında okunacağını söyledi.

Sayıştay rapor 'göndermiş gibi' yapıyor

Sayıştay'ın raporları kaçırdığını, göndermeyip göndermiş gibi yaptığını, hesap vermediğini savunan Aslanoğlu, "Biz hesap verme adına, başta Meclis Başkanı, Plan Bütçe Komisyon Başkanı ve diğer Plan Bütçe Komisyonu üyelerini halk adına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Çünkü biz halk adına görev yapıyoruz. Sayıştay'ın görevi Meclis adına denetim yapmak. Meclis adına denetim yapıyorsa buraya raporları göndermek zorundadır. Anayasa böyle. Biz Anayasa'ya uymaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.