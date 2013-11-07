Bütçe komisyonunda 'korsan Sayıştay raporu' tartışması

T24 / Ankara – Muzaffer Gençdoğan

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın bütçe tasarısı görüşmeleri başladı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın sunuş konuşması öncesi Komisyon’da CHP’li üyelerin, “Sayıştay’ın iki ayrı raporu olduğunu” belirterek “hangi raporun esas alınacağını” sormaları üzerine tartışma çıktı. CHP Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt, usul tartışması açılmasını isteyerek, elinde iki ayrı Sayıştay raporu bulunduğunu, bunlardan birinin 250 sayfa, diğerinin ise 19 sayfa olduğunu belirtti. Kurt “görüşmelerde hangi raporun esas alınacağının tartışılarak karara bağlanmasını” istedi. Kazım Kurt, “bu raporlardan birisi gerçek ise diğeri korsan olması lazım" dedi.

Bu konuda ilgililer hakkında suç duyurusu yapılıp yapılmayacağını da bilmek istiyorum” dedi. MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal da “Sayıştay raporlarının nasıl kuşa çevrildiği böylece ortaya çıktı ve kanıtlandı” derken AKP’li üyelerin itirazları ile karşılaştı. Araya giren Komisyon Başkanı Lütfi Elvan, Komisyon’a gönderilen Sayıştay raporunun 19 sayfa olduğunu, diğerinin ise sadece denetim yapan uzmanlara ait olabileceğini belirterek “Sayıştay’ın bize gönderdiği denetim raporlarının nasıl hazırlandığı mevzuatta net olarak tanımlanmıştır ve öyle yapılmaktadır. Bu raporlar, bir çok aşamadan geçtikten sonra son hali verilerek bize gönderiliyor. 250 sayfalık metni dikkate almayınız. Bizim için 19 sayfalık rapor geçerli” dedi. Tartışmaların ardından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın bütçe tasarısı görüşmelerine başlandı.

Hayati Yazıcı’nın açıklamaları

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, bakanlığının faaliyetlerini anlattığı sunumunda, 2013 yılı Ocak-Ekim döneminde yapılan denetimler sonunda 129 milyon 438 bin lira tutarında akaryakıt kaçakçılığı olayının ortaya çıkarıldığını söyledi. Yazıcı “Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Konulu Başbakanlık Genelgesi’ne istinaden; akaryakıt kaçakçılığıyla daha etkin mücadele etmek amacıyla, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı personelinden oluşan özel bir ekip kurulmasına yönelik çalışmalarda son aşamaya gelindi” dedi.

Üçüncü şahıslar ile özellikle ortakların haklarının güvence altına alınmasını sağlamak üzere bağımsız denetim dışında kalan anonim şirketlerin de denetim kapsamına alındığını söyleyen Yazıcı “Söz konusu şirket ve kooperatiflerin denetimine ilişkin usul ve esaslar ile bu denetimi yapacak denetçilerin niteliklerine, uyacakları etik ilkelere, görev ve yetkilerine, seçilmelerine, görevden alınmalarına veya ayrılmalarına; denetimin ve denetim raporlarının içeriğine ve raporun genel kurula sunulmasına ilişkin hususların düzenlendiği yönetmelik taslağı Bakanlar Kurulu’na sunulma aşamasına geldi” diye konuştu.

Bakan Yazıcı, elektronik ticaretin alt yapısının oluşturulduğunu, konuyla ilgili Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı’nın komisyon aşamasının tamamlandığını, yakın bir gelecekte Meclis Genel Kurulu’nda ele alınacağını vurguladı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Yazıcı, perakende ticaretin düzenlenmesine ilişkin Kanun Tasarısı Taslağı’nın hazırlanarak ilgili kuruluşların bilgisine sunulduğunu hatırlatarak, düzenleme ile getirilen yenilikleri şöyle sıraladı:

“Perakende sektörüne yol gösterecek Stratejik Ticari Planlar yürürlüğe konulacak. Perakende sektöründe iş yeri açılışları TEK KAPI’dan gerçekleşecek. Bakanlığımız bünyesinde kurulan Perakende Bilgi Sistemi (PERBİS) ile işyeri açılış işlemlerinin bu sistem üzerinden gerçekleştirilmesi sağlanarak bürokratik işlemler azaltılacak. Esnaf ve sanatkârlarımıza ve özellikle kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra edenlere AVM’lerde belli oranda yer ayrılacak. Düşük maliyetli ve etkin mal tedarikinin sağlanması amacıyla, esnaf ve sanatkârlarımız meslek kuruluşları eliyle Bakanlığımızın gözetim ve denetiminde tedarik ve dağıtım şirketleri kurabilecek ve böylece esnaf ve sanatkârlarımızın rekabet gücü artacak.”