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Politika

2014 yılı Türkiye bütçesinde Sayıştay raporları kriz çıkardı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda CHP, MHP ve BDP, Sayıştay’dan gönderilen metinlerin rapor niteliği taşımadığını söyleyerek uzun bir tartışmanın da kapısını araladı

22 Ekim 2013 20:52

Hülya Karabağlı / ANKARA

TBMM’de bütçe maratonu, Sayıştay raporları krizi ile başladı. CHP, MHP ve BDP, Sayıştay’ın kurumlarla ilgili gönderdiği metinlerin gerçek rapor niteliği taşımadığı gerekçesiyle sert sözlerle tepki gösterdi. CHP İstanbul Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu, “Buna rapor denmez” diye bağırdıktan sonra,  elindeki metni alıp AKP’lilerin oturduğu sıralara bıraktı. Komisyon Başkanı Lütfi Elvan, Aslanoğlu’nun tavrına çok sert tepki gösterdi. Ancak MHP ve BDP de gönderilen raporlara itirazlarını söyledi. 

Kaplan: 2012 verileri olmadan askeri harcamalar denetlenemez

Bütçe üyesi BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, “2012 yılı verileri elimizde olmadan giderin ayrıldığı askeri, güvenlik denetleyemeyiz” dedi. Kaplan sağlıklı bir bütçe görüşmesi için söz konusu verilerin kendisine gönderilmesini istedi.

Akçay: Sayıştay Meclis’le alay ediyor

MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay, “Sayıştay, TBMM ile dalga geçmektedir” dedi ve komisyon ortamı biraz daha gerildi.

Sert muhalefetin ardından bütçe sunumuna geçildi.

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