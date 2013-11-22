MHP, Sayıştay hakkında suç duyurusu istedi

Muzaffer Gençdoğan / Ankara

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, TBMM Başkanlığı’nın, denetim raporlarını Meclis’ten gizleyerek Anayasa ve yasalara göre suç işlediğini öne sürdüğü Sayıştay Başkanlığı hakkında suç duyurusunda bulunmasını istedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Maliye Bakanlığı bütçe tasarısı üzerinde konuşan Kalaycı, Sayıştay’la ilgili Meclis Başkanlığı’ndan şu taleplerde bulundu:

“Kamu idarelerinin 2011 yılı kesin hesabıyla ilgili raporlarını TBMM’ye hiç göndermeyen, 2012 yılı kesin hesabıyla ilgili düzenlenen denetim raporlarını kırparak anlamsız ve anlaşılmaz metinler gönderen, böylelikle gerçek denetim raporlarını TBMM’den gizleyen, belediyeler ve kalkınma ajanslarıyla ilgili raporları göndermeyen, performans denetimlerini yapamayan ve bir gerekçe sunamayan, bilgi ve belgeleri veremeyen Sayıştay Başkanlığı hakkında, Sayıştay Kanununun amir hükümleri ve dolayısıyla Anayasa ve 5018 Sayılı Kanun ile diğer mevzuat hükümlerinde açık ve net bir ifadeyle verilen görevleri yerine getirmeyerek suç sayılan eylem ve fiillerle ilgili olarak TBMM Başkanlığı marifetiyle ve ivedilikle suç duyurusunda bulunulması yerinde olacaktır.”

Kalaycı, Sayıştay Başkanlığı’nın ayrıca söz konusu görevleriyle ilgili “TBMM adına görev yaptığı” noktasındaki farkındalığın oluşturulmasını önerdiği konuşmasında, Sayıştay’ın hazırladıağı raporlarda belirlediği suçlarla ilgili olarak da ilgililer hakkında derhal suç duyurusunda bulunmasını talep etti.

“Hiç kimsenin (yok gizli, yok mahrem, yok şöyle, yok böyle) diye bir gerekçeye sığınamaz” diyen Mustafa Kalaycı, kamu denetiminin tüm genel bütçeli idarelerini bir bütün olarak mı yoksa her bir kamu idaresi için ayrı ayrı mı yapılacağı konusunda bir karar verilmesi gerektiğini, yasal düzenleme gerekiyor ise bunun da derhal Meclis’e getirilmesi gerektiğini söyledi.

Defne Samyeli’ye ceza

BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan da Komisyon’daki konuşmasında, hükümetin vergi politikalarını eleştirirken “TÜİK’in Defne Samyeli’ye yaptığını gördük. (Evine, mahremine gireceğim, bir ay seni izleyeceğim, gelirlerinle ilgili anket yapacağım) diyen ve açık şekilde suç işleyen TÜİK, bunlar yetmiyormuş gibi üzerine bir de ceza kesiyor. İşte sizin gelir üzerinden vergilendirme politikanız bu. Ceberrut bir düzene dayalı, emeğin sömürüsüne dayalı bir sistem uygulanıyor” dedi.

Dolaylı vergileri düşürün veya kaldırın

CHP Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt da konuşmasında, bütçe gelirlerinde Hükümetin ümidini, sigara ve alkollü içkiler başta olmak üzere tüketiciyi doğrudan ilgilendiren harcamalara uygulanan dolaylı vergilere bağlandığını savunarak “Bu vergilerin oranı ya düşürülsün veya tümden kaldırılsın. Çünkü adil değil. Holding patronu da, simitçi de, taksi şoförü de, emekli de, esnaf da aynı vergiyi veriyor” eleştirisini yaptı. Kurt, vergi dairelerinde vatandaşa yapılan kötü muamelenin önüne geçilmesi için vergi memurlarının eğitilmesini de istedi.

Vergi gelirleri çalışanların sırtına yükleniyor

CHP Mersin Milletvekili Vahap Seçer de, Türkiye’nin en önemli sorununun kayıtdışı ekonomi olduğunu belirtti. Kayıtdışı ekonominin genel ekonomi içindeki payının resmi rakamlara göre bile yüzde 30’lar civarında olduğunu vurgulayan Seçer, “Bu soruna çözüm bulmak yerine 2014 yılı gelir vergisi toplamının yüzde 65-70’inin çalışanların maaşlarından kesilecek olması, ekonomi yönetiminin samimiyetsizliğini gösteriyor” diye konuştu.