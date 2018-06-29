CHP Bursa İl Başkanı'ndan Süleyman Soylu'ya istifa çağrısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun CHP’lilerin bundan sonra şehit cenazelerinde protokole alınmamasıyla ilgili talimat verdiğini söylemesinin ardından CHP’ye yönelik ilk tepki Bursa’da yaşandı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan'ın Bursa’daki cenaze töreninde CHP çelengi yere atıldı.

CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, Soylu’nun İçişleri Bakanı olarak davranmadığını söyledi ve istifa çağrısı yaptı. Olayı gerçekleştiren kişilerin eşkallerinin ve nerede yaşadıklarının belli olduğunu kaydeden Akkuş, “Olayın takipçisi olacağız" dedi. Akkuş’un açıklaması şöyle:

“Orada Büyükorhan Belediye Başkanı/nın iki köylüsü genç arkadaşın, CHP İl Başkanlığı ve sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun çelengini kırması önemli; ancak polise teslim edilen çelengin polisin elinden alınıp kırılması da çok daha farklı bir bakış açısı getiriyor bize. Çünkü Süleyman Soylu’nun, ‘CHP İl Başkanları şehit cenazelerine katılmasınlar, katılırlarsa da protokol içerisinde değerlendirilmemeliler’ diye bir açıklaması söz konusu. Bunu şiddetle kınıyorum.

CHP, 81 ilde açıklama yapacak

“Yarın genel merkezimiz ile birlikte 81 ilde sayın Süleyman Soylu’nun yapmış olduğu bu açıklamaya karşılık bir açıklama yapacağız. Ne yazık ki İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu, 81 milyonun İçişleri Bakanı olarak davranmıyor. Sadece ve sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İçişleri Bakanı olarak davranıyor. Sanki CHP iktidardaymış gibi süreci yöneten bir İçişleri Bakanını istifaya davet ediyorum ve aynı zamanda da kınıyorum.”

“Failler belli, eşkalleri belli, kişiler belli, nerede yaşadıkları belli, kimlerin yakınları oldukları belli; onların yakalanıp adalete teslim edilmelerini istiyoruz. 2 kişiden bahsediliyor; aynı kişiler milletvekilimiz Sayın Erkan Aydın’a da sözlü saldırıda bulundular. Olayın takipçisi olacağız.”