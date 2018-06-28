88 yaşındaki eski vekilden, Bakan Soylu'ya: Cenazenize katılsam, helallik vermezdim!

1983-1987 döneminde Anavatan Partisi’nden Edirne Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan Doçent Türkan Turgut Arıkan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Talimat verdim, bundan sonra CHP'li il başkanları şehit cenazelerine kabul edilmeyecek” açıklamasına tepki gösterdi.

Arıkan, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda “Siz nasıl bir İçişleri Bakanı’sınız. Cenazelere kimin katılıp kimin katılmayacağına hiç kimse karışamaz, herkes kendisi karar verir. Ben 88 yaşındayım, bir ayağım çukurda. Size uzun ömürler dilerim, ama cenazenize katılabilecek kadar genç olsaydım size helallik vermezdim” ifadelerini kullandı.